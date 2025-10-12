domingo 12  de  octubre 2025
Gisele Bündchen se une a proyecto ambiental del Príncipe William

La supermodelo se convierte en la primera brasileña en ocupar un puesto en el consejo del Premio Earthshot

Gisele Bündchen asiste al evento de lanzamiento de Gisele Bündchen x Gaia Herbs el 15 de septiembre de 2023 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Michael loccisano/Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El proyecto ambiental del príncipe William recibe a una glamorosa aliada: Gisele Bündchen. La supermodelo y filántropa brasileña se une al consejo del Premio Earthshot, programa global de premios que reconoce ideas audaces que abordan los mayores desafíos del planeta.

Bündchen se unirá a un equipo conformado por reconocidos creadores de cambio globales: el locutor y conservacionista Sir David Attenborough, la actriz Cate Blanchett, el chef José Andrés y la directora general de la Organización Mundial del Comercio, la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala.

Miami celebra Día de los Muertos con carrera de relevos Catrinas Run
Miami celebra Día de los Muertos con carrera de relevos "Catrinas Run"
Tuitero empedernido con más de 3,5 millones de seguidores, comparte con todos ellos diariamente sus reflexiones y sus impresiones sobre los temas más diversos. Y sí, ahora también habla del coronavirus.
Liam Gallagher de Oasis da la bienvenida a su primer nieto

De esta forma, se convierte en la primera brasileña en ocupar un puesto en el consejo, una elección sin duda relacionada con el hecho de que los premios de este año se celebrarán en Río de Janeiro el 5 de noviembre.

El príncipe William asistirá a varios eventos en Río en torno a la ceremonia antes de dirigirse a la conferencia climática de la ONU en Belém, Brasil, el 6 de noviembre.

"Toda acción cuenta"

Bündchen participará en una sesión de evaluación dirigida por Dame Christiana Figueres, presidenta del Premio Earthshot y artífice del Acuerdo Climático de París. Bündchen declaró sentirse honrada de participar en la misión de William.

"Proteger la naturaleza siempre ha sido una prioridad para mí, y he visto el poder de las comunidades globales uniéndose y apoyando la innovación para generar un cambio real. Toda acción cuenta, ya sea grande o pequeña, y juntos podemos impulsar el cambio para proteger el planeta que llamamos hogar", declaró.

Añadió que era un honor representar a Brasil en esta misión.

La supermodelo tiene una larga trayectoria en la defensa del medio ambiente. De hecho, ella y su familia crearon el Proyecto Agua Limpia en el sur de Brasil, donde nació.

También ha participado en iniciativas centradas en la protección de la vida silvestre, la reforestación y la agricultura regenerativa, y ha trabajado para dar a conocer el programa de la ONU para el Medio Ambiente.

