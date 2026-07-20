lunes 20  de  julio 2026
IMPACTO

Identifican una clase de meteorito "extraño" que causó la extinción de los dinosaurios

El meteorito de la clase de los “condritos carbonáceos”, probablemente, impactó la tierra hace 66 millones de años y aniquiló 75% de las especies

Estudian fósiles estelares de meteoritos (Pixabay)

Estudian fósiles estelares de meteoritos (Pixabay)

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

COLUMBIA.- Un raro meteorito condrítico de CO fue probablemente el impactador que golpeó la Tierra hace 66 millones de años, aniquilando a 75% de las especies terrestres, incluidos los dinosaurios no aviares, según investigadores de la Universidad de Columbia Británica (Canadá), en colaboración con otros expertos de Francia, Bélgica y Austria.

Los hallazgos, publicados en Science Advances, se centran en un análisis avanzado de isótopos de níquel de muestras para determinar la composición del letal meteorito del Cretácico-Paleógeno.

Lee además
Estudian fósiles estelares de meteoritos
CIENCIA

Estudian fósiles estelares de meteoritos
Fotografía del meteorito Tissint, cortesía de Kurt Kracher, Museo de Historia Natural de Viena. 
ESTUDIO

Hallan en meteorito marciano compuestos orgánicos inéditos

“Los condritos carbonáceos de la clase Ornans no se parecen en nada a los meteoritos típicos que se encuentran en las colecciones de los museos”, asegura el doctor Philippe Claeys, quien trabajó en el estudio como profesor visitante en la Universidad de la Columbia Británica.

“Un meteorito de CO contiene muchos menos elementos volátiles, como carbono, zinc, agua y, sobre todo, azufre, que otros tipos de meteoritos que hemos descubierto hasta ahora en la Tierra. Esto no altera nuestra teoría sobre la causa de la extinción, pero reduce la probabilidad de que el azufre contenido en el impactor fuera la causa principal. Los finos fragmentos lanzados a la atmósfera habrían sido el factor determinante”.

Muchas preguntas sobre los meteoritos

Los investigadores realizaron mediciones de isótopos de níquel de alta precisión en muestras recogidas durante años de una fina capa de arcilla creada en todo el mundo por el impacto. Aún quedan muchas preguntas sobre el origen del meteorito que sacudió al mundo. Entre las posibles fuentes se incluyen regiones distantes y ricas en escombros del sistema solar exterior, o incluso la zona exterior del cinturón de asteroides cerca de Júpiter.

Las condritas carbonáceas representan solo 5% de los meteoritos analizados hasta ahora en la Tierra. Las condritas carbonáceas de la clase Ornans —condritas CO— constituyen una fracción minúscula de ese grupo. Son algunos de los materiales más primitivos e inalterados del sistema solar.

El impactor del Cretácico-Paleógeno tenía aproximadamente entre 10 y 15 kilómetros (seis millas) de ancho. Impactó a una velocidad estimada de 64,000 km/h, formando el enorme cráter de Chicxulub. La zona de impacto se encuentra enterrada bajo la península de Yucatán, en México.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Un meteorito revela la evolución inicial de Marte

Detienen a hombre por provocar incendio frente a oficinas de inmigración en Nueva York

Trump endurece medidas para la compra de materiales críticos de proveedores extranjeros para defensa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Depresión tropical dos, próxima a denominarse tormenta tropical Bertha.
VIGILANCIA

Depresión tropical dos se organiza y amplía amenaza en la costa del Golfo de Florida

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas tras bajar del Air Force One al regresar a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 19 de julio de 2026.
GUERRA

Trump amenaza a Irán con hacerle "pagar" por la muerte de soldados estadounidenses

Ilustración fotorrealista de un arresto en el Hard Rock Stadium durante el Mundial FIFA 2026.
ACCIÓN POLICIAL

Seis detenidos y seis expulsados durante el último partido del Mundial en el Hard Rock Stadium

Diez patriotas sin justicia
OPINIÓN

Diez patriotas sin justicia

Los jugadores españoles celebran con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA durante la ceremonia de clausura tras la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina
Fútbol

España hace historia: campeona del mundo en fútbol femenino y masculino

Te puede interesar

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas tras bajar del Air Force One al regresar a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 19 de julio de 2026.
GUERRA

Trump amenaza a Irán con hacerle "pagar" por la muerte de soldados estadounidenses

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Fidel y Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.
POLÍTICA

EEUU acusa a Cuba de "infiltración y espionaje" de largo alcance

El español Luis de la Fuente levanta el trofeo tras la victoria en la final del Mundial de Fútbol de 2026 ante Argentina.
CULTURA

A propósito del Mundial de Fútbol, qué opinaron grandes escritores del Siglo XX sobre el deporte rey

Andrew Tate, de 39 años, y Tristan Tate, de 38.
PROCESO JUDICIAL

Quiénes son Andrew y Tristan Tate, detenidos en Miami ante un pedido de extradición británico

Depresión tropical dos, próxima a denominarse tormenta tropical Bertha.
VIGILANCIA

Depresión tropical dos se organiza y amplía amenaza en la costa del Golfo de Florida