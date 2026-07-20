lunes 20  de  julio 2026
Economía

EEUU impone aranceles adicionales del 50% a productos de Canadá

Según la Casa Blanca, los aranceles entrarán en vigor dentro de 30 días. Cubrirán una amplia variedad de productos, entre ellos vino, palos de hockey y cemento

Contenedores en uno de los puertos de Estados Unidos.

Contenedores en uno de los puertos de Estados Unidos.

ANTHONY WALLACE/ AFP
Contenedores para el envío de mercancías en el Puerto de Miami el 7 de agosto de 2025.

Contenedores para el envío de mercancías en el Puerto de Miami el 7 de agosto de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes decretos para imponer nuevos aranceles del 50% a algunos productos canadienses, alegando un "trato discriminatorio" en los sectores de alcohol, automóviles y productos lácteos.

Según la Casa Blanca, los aranceles entran en vigor dentro de 30 días. Cubrirán una amplia variedad de productos, entre ellos vino y cemento, según la Casa Blanca.

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Importaciones como productos del sector energético, la potasa y los bienes sujetos a derechos específicos por sector están excluidas.

En general, los nuevos aranceles aplicarán a productos que ingresan al país en el marco del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.

Si bien Trump ha impuesto amplios aranceles a sus socios comerciales desde que regresó a la presidencia el año pasado, estos venían generalmente acompañados de exenciones para los bienes que ingresan bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC).

"Intensificar" las conversaciones

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo el lunes que Ottawa está dispuesto a "intensificar" las conversaciones con Estados Unidos.

Agregó que ya ha presentado propuestas para resolver las disputas y modernizar el T-MEC.

"Esta es la última de una serie de acciones comerciales unilaterales de Estados Unidos que comenzaron cuando ese país impuso una serie de aranceles en violación directa del Acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México", dijo Carney.

"Canadá, como es su derecho, simplemente equiparó esas medidas", agregó.

La imposición de estos aranceles ocurre después de que Trump amenazara recientemente a Canadá con aranceles debido al humo de los incendios forestales descontrolados que se desplazó hacia Estados Unidos.

La Casa Blanca señaló que Canadá era uno de los dos países, junto con China, que han tomado represalias contra los amplios gravámenes de Trump desde 2025.

También apuntó al hecho de que la mayoría de las provincias canadienses han detenido la compra de alcohol estadounidense.

Las regiones canadienses han boicoteado los productos por las amenazas arancelarias de Trump y los repetidos llamados del presidente para anexar Canadá como el "estado 51" de Estados Unidos.

"Canadá ha retirado los productos alcohólicos estadounidenses de las estanterías canadienses (...) e impuesto un tope a las exportaciones de vehículos estadounidenses a Canadá provenientes de empresas que están regresando su producción a Estados Unidos", dijo en un comunicado Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos.

"Riesgo de litigio"

Trump recurrió a una disposición legal poco conocida para imponer los aranceles, la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que permite a las autoridades actuar contra países acusados de aplicar prácticas comerciales discriminatorias.

Es la primera vez que se utiliza esa sección, dijo Scott Lincicome, del libertario Instituto Cato.

Ryan Majerus, exfuncionario comercial estadounidense, dijo que la ley está "sujeta a un alto riesgo de litigio" y nunca ha sido puesta a prueba.

Chris Swonger, presidente del Consejo de Licores Destilados de Estados Unidos, afirmó que el sector del alcohol agradecía el reconocimiento de las restricciones de Canadá.

"Esperábamos, sin embargo, que este problema pudiera resolverse sin una mayor escalada", dijo Swonger.

Aranceles elevados podrían conllevar un mayor riesgo de represalias "en un momento en que muchas empresas estadounidenses del sector de la hostelería siguen enfrentando dificultades financieras", dijo e instó a una "solución negociada".

FUENTE: Con información de AFP

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