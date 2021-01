"Investigaciones" sobre el COVID-19 en China

China insiste en que rechazó los pedidos internacionales para una pesquisa luego de que el gobierno de Estados Unidos culpó a Pekín de la propagación del virus, que ha sumido a la economía global en su peor crisis desde la década de 1930.

Sospechas

Los científicos sospechan que el virus saltó a los humanos desde murciélagos u otros animales, mientras el gobernante Partido Comunista, al que se le acusa de haber ocultado la gravedad de la enfermedad, sostiene que el virus llegó del extranjero, posiblemente en marisco importado, pero los científicos niegan esa hipótesis.

Tras cumplir la orden de pruebas y dos semanas de cuarentena, el equipo investigador podrá finalmente trabajar con sus homólogos chinos, aunque no está claro aún cuánto tiempo permanecerá allí y si podrán recabar evidencias. Si no, tendrán que conformarse con lo que escuchen o logren ver.

De cualquier manera, es casi imposible ‘descubrir’ el origen del virus en estas circunstancias, cuando este tipo de investigación requiere largos períodos de tiempo, incluso años en algunos casos.

¿Culpables?

No obstante, la OMS, que no desea disgustar al régimen chino, aseguró que su misión de investigación no busca encontrar "un culpable", sino de “comprender los orígenes de la pandemia”, según las palabas del director de cuestiones de emergencia sanitaria, Michael Ryan.

"Se trata de encontrar respuestas científicas a la interacción entre el hombre y el animal", agregó. "Es una necesidad absoluta", subrayó.

"Lo que buscamos son respuestas, no culpables o acusados", recalcó.

Empero, el mundo continúa preguntando por qué y cómo este virus se propagó por todo el mundo a una velocidad tan rápida, aún si se tiene en cuenta el amplio desplazamiento de humanos entre países.