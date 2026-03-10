martes 10  de  marzo 2026
Israel asegura haber eliminado a un alto cargo de Hezbolá tras ataques en el sur del Líbano

La Fuerzas de Defensa de Israel identificaron al fallecido como Hasán Salamé, "comandante de la unidad Nasser", una de las tres divisiones regionales de Hezbolá

Los dolientes asisten al funeral de los combatientes de Hezbolá, caídos antes del alto el fuego del 27 de noviembre con Israel, en la aldea sureña de Mais al-Jabal, Líbano, el 4 de abril de 2025.

Los dolientes asisten al funeral de los combatientes de Hezbolá, caídos antes del alto el fuego del 27 de noviembre con Israel, en la aldea sureña de Mais al-Jabal, Líbano, el 4 de abril de 2025. 

Rabih DAHER / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEL AVIV.- El Ejército de Israel aseguró este martes que mató a un alto cargo del partido-milicia chií libanés Hezbolá, en un ataque efectuado el domingo en Juaya, en el sur del Líbano. El grupo no se ha manifestado hasta ahora.

La Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron al fallecido como Hasán Salamé, "comandante de la unidad Nasser", una de las tres divisiones regionales que tiene Hezbolá en el sur del país, en un "ataque nocturno de precisión".

Rescatistas buscan sobrevivientes en el lugar de un ataque aéreo israelí que apuntó a un apartamento en un edificio residencial en el barrio Haret Hreik, en los suburbios del sur de Beirut, el 23 de noviembre de 2025.
Soldados israelíes realizan maniobras en la Alturas de Golán, cerca de la frontera con Líbano.
En un comunicado difundido en las redes sociales, Israel se refiri a Salamé como "un veterano de la organización terrorista Hezbolá (que) ocupó una larga serie de cargos en la organización, entre ellos el de comandante del sector Al Jiam", localidad situada en la gobernación de Nabatiyé.

"A lo largo de sus años en la organización, Salamé actuó en numerosas ocasiones contra el Estado de Israel y se dedicó a promover muchos actos terroristas contra los ciudadanos israelíes", señalaron las FDI.

Aseguraron que continuarán "actuando con contundencia" contra Hezbolá, "que ha decidido unirse a la campaña y actuar bajo el amparo del régimen iraní".

El Ministerio de Sanidad libanés dijo el lunes que, al menos, siete personas murieron y más de una veintena resultaron heridas en los ataques de Israel contra Juaya.

Desplazados del Líbano

El gobierno libanés señaló este martes que casi 760.000 personas se han registrado como desplazadas desde el estallido de la guerra entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá.

El número total de personas que se registraron en una página web del Ministerio de Asuntos Sociales alcanzó 759.300, incluidas 122.600 que se alojan en refugios gubernamentales, informó la unidad de gestión de desastres.

FUENTE: Con información de Europa Press/AFP

Vista parcial del Senado de Florida.
La congresista María Elvira Salazar y sus rivales Eliott Rodríguez y Lev Parnas.
Tanquero de petróleo en uno de los puertos de embarque de combustible en Alemania.
Captura de Pantalla de Monsters Inc. de Pixar
Alon Alexander, de 37 años (derecha), y su hermano gemelo, Oren (izquierda), asisten a su audiencia de fianza en el Edificio de Justicia Richard E. Gerstein el 13 de diciembre de 2024 en Miami, Florida.
Fotografía cedida por el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) que muestra el interior de una de las salas de descanso Wait n Rest (Esperar y Descansar) este martes, en Miami (EEUU).
Barco petrolero de China en el Puerto de Qingdao.
El premier israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa. 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Paraguay, Santiago Peña, durante una cumbre sobre Gaza en Sharm el-Sheij el 13 de octubre de 2025. El Congreso de Paraguay aprobó el 10 de marzo de 2026 un acuerdo con Estados Unidos que permite la presencia de personal militar estadounidense en el país sudamericano con inmunidad similar a la diplomática, algo que la oposición criticó como una cesión de soberanía.
Tanquero de petróleo en uno de los puertos de embarque de combustible en Alemania.
