Israel asegura haber eliminado a un alto cargo de Hezbolá tras ataques en el sur del Líbano

Los dolientes asisten al funeral de los combatientes de Hezbolá, caídos antes del alto el fuego del 27 de noviembre con Israel, en la aldea sureña de Mais al-Jabal, Líbano, el 4 de abril de 2025.

TEL AVIV.- El Ejército de Israel aseguró este martes que mató a un alto cargo del partido-milicia chií libanés Hezbolá , en un ataque efectuado el domingo en Juaya, en el sur del Líbano. El grupo no se ha manifestado hasta ahora.

La Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron al fallecido como Hasán Salamé, "comandante de la unidad Nasser" , una de las tres divisiones regionales que tiene Hezbolá en el sur del país, en un "ataque nocturno de precisión".

En un comunicado difundido en las redes sociales, Israel se refiri a Salamé como "un veterano de la organización terrorista Hezbolá (que) ocupó una larga serie de cargos en la organización, entre ellos el de comandante del sector Al Jiam", localidad situada en la gobernación de Nabatiyé.

"A lo largo de sus años en la organización, Salamé actuó en numerosas ocasiones contra el Estado de Israel y se dedicó a promover muchos actos terroristas contra los ciudadanos israelíes", señalaron las FDI.

Aseguraron que continuarán "actuando con contundencia" contra Hezbolá, "que ha decidido unirse a la campaña y actuar bajo el amparo del régimen iraní".

El Ministerio de Sanidad libanés dijo el lunes que, al menos, siete personas murieron y más de una veintena resultaron heridas en los ataques de Israel contra Juaya.

Desplazados del Líbano

El gobierno libanés señaló este martes que casi 760.000 personas se han registrado como desplazadas desde el estallido de la guerra entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá.

El número total de personas que se registraron en una página web del Ministerio de Asuntos Sociales alcanzó 759.300, incluidas 122.600 que se alojan en refugios gubernamentales, informó la unidad de gestión de desastres.

FUENTE: Con información de Europa Press/AFP