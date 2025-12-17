miércoles 17  de  diciembre 2025
Israel anuncia que suministrará gas a Egipto en el "mayor acuerdo en la historia"

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que el acuerdo de gas con Egipto "fortalece enormemente la posición de Israel como potencia energética regional"

El premier israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa.&nbsp;

El premier israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa. 

(OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL / Europa Press)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEL AVIV.- El Gobierno de Israel anunció este miércoles 17 de diciembre un acuerdo por el que suministrará gas a Egipto con la participación de la empresa estadounidense Chevron, en el que sería "el mayor acuerdo de gas en la historia de Israel". El primer ministro, Benjamin Netanyahu, cifró el valor del acuerdo en 112.000 millones de shékels (29.500 millones de euros).

"Aprobé el acuerdo después de garantizar nuestros intereses de seguridad y otros intereses vitales que no detallaré aquí", señaló el primer ministro israelí.

Personas observan una valla publicitaria que muestra los retratos de israelíes secuestrados por los terroristas de Hamás y que permanecen como rehenes en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, en Jerusalén el 6 de octubre de 2025.
Israel y Hamás inician negociaciones indirectas en Egipto para el fin de la guerra en Gaza
Militares israelíes en la Franja de Gaza.
Israel fija en 30.000 millones de euros el presupuesto de defensa para 2026

Se trata, apuntó Netanyahu, de un acuerdo con la empresa estadounidense Chevron que involucra a socios israelíes, "quienes suministrarán gas a Egipto".

Indicó que el acuerdo "fortalece enormemente la posición de Israel como potencia energética regional y contribuye a la estabilidad".

Netanyahu sostuvo que extraer el gas de las profundidades del mar ha sido una gran bendición para el Estado de Israel" y representa, además, "una de las razones por las que nuestra economía se ubicó en el tercer puesto entre las mejores del mundo".

En la firma del acuerdo también participó el ministro de Energía de Israel, Eli Cohen, quien reiteró la magnitud del anuncio y destacó que pone al país "como potencia energética regional y un líder en el que confían" sus vecinos.

"La aprobación del acuerdo se produce tras varios meses de intensas negociaciones, y solo después de haber asegurado la seguridad y los intereses económicos de Israel", subrayó Cohen.

Agregó que el acuerdo "creará empleo y fortalecerá la economía", y "mejorará el precio del gas en el mercado" interior.

Ganancias para Israel

Netanyahu dijo que, como parte de los términos acordados, durante los cuatro primeros años, las arcas israelíes recibirán 500 millones de shékels (cerca de 132 millones de euros), mientras las empresas invierten "enormes sumas en el desarrollo de infraestructura".

Expresó: "Posteriormente, esta cantidad comenzará a aumentar y, en pocos años, alcanzará los 6 mil millones de shékels (1.580 millones de euros) anuales para el tesoro estatal".

Egipto ha adquirido grandes volúmenes de gas natural licuado desde que se convirtió en importador neto de gas en 2024 ante el aumento de la demanda interna y la disminución de la producción de sus propios yacimientos.

FUENTE: Con información de Europa Press

