Israel anuncia la muerte del "número dos" de las milicias de Hamás en la Franja de Gaza

TEL AVIV. - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este sábado 13 de diciembre que el Ejército mató en un ataque aéreo al considerado como segundo responsable más importante de las milicias del movimiento palestino terrorista Hamás en Gaza: el jefe de la división de operaciones de las Brigadas Ezzeldin al Qassam, Raad Saad.

En un comunicado, la oficina de Netanyahu aseguró que "Saad fue uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre, y actualmente está involucrado en la reconstrucción de la organización terrorista, planificando y ejecutando ataques contra Israel y reconstruyendo una fuerza de ataque, en flagrante violación de las reglas de alto el fuego y los compromisos de Hamás de respetar el plan del presidente Donald Trump".

Saad fue alcanzado por el impacto de un proyectil cuando viajaba en un vehículo cerca del cruce de Nabulsi, en el suroeste de la ciudad de Gaza, junto a otras tres personas, también muertas. Hamás se limitó a confirmar el ataque contra el vehículo, "un coche civil señalado por parte de la aviación sionista", que representa "otra violación criminal del acuerdo de alto el fuego".

El comandante fallecido era considerado como la mano derecha del actual líder de las milicias de Hamás en el enclave palestino, Izz al Din Haddad.

Benjamin Netanyahu manifestó también que el ataque contra Saad fue ejecutado en represalia a la explosión de un artefacto que dejó heridos a dos militares israelíes en la Línea Amarilla de Gaza, que delimita las posiciones actuales del Ejército israelí en el enclave.

Desarme de Hamás

Netanyahu dijo el 7 de diciembre que prevé pasar "muy pronto" a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, auspiciado por Estados Unidos, aunque señaló que será "difícil".

La tregua, en vigor desde el 10 de octubre, detuvo la guerra en la Franja de Gaza, que comenzó tras el mortal ataque del grupo terrorista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Hamás se comprometió a liberar a los 47 cautivos que aún permanecían bajo su poder, tanto vivos como fallecidos, tomados durante su ataque de 2023.

Todos los rehenes vivos han sido liberados y los cuerpos de los fallecidos entregados, salvo uno, el del israelí Ran Gvili.

FUENTE: Con información de Europa Press