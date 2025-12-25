jueves 25  de  diciembre 2025
Seguridad nacional

Israel detiene a un hombre acusado de espiar para Irán y fotografiar residencia de exprimer ministro

Este anuncio se produce pocos días después de que Irán indicara haber ejecutado a una persona condenada por espionaje en favor de Israel

Fuerzas de seguridad israelíes aseguran una calle en Cisjordania el 24 de diciembre de 2025.

Fuerzas de seguridad israelíes aseguran una calle en Cisjordania el 24 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

JERUSALÉN — La policía de Israel anunció el jueves haber detenido a un israelí sospechoso de cometer "infracciones contra la seguridad nacional bajo la dirección de agentes de inteligencia iraníes".

Este anuncio se produce pocos días después de que Irán indicara haber ejecutado a una persona condenada por espionaje en favor de Israel, enemigo jurado de la República Islámica.

La detención en Israel del sospechoso, residente en la ciudad de Rishon LeZion, cerca de Tel Aviv, tuvo lugar este mes durante una operación conjunta de la policía israelí y del Shin Bet, la agencia de seguridad interior.

El hombre está acusado de "tomar fotografías cerca del domicilio del exprimer ministro Naftali Bennett", indica la policía en un comunicado.

La Policía israelí señaló en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que el sospechoso, Vadim Kupriyanov, realizó fotografías cerca de la casa de Bennett, antes de agregar que "es sospechoso de cometer delitos contra la seguridad por orden de elementos de la Inteligencia iraní".

"En el marco de sus contactos con agentes iraníes, se le pidió adquirir una cámara para llevar a cabo esta misión", añadió.

También "se le solicitó realizar diversas misiones", y "transmitió fotografías tomadas en su ciudad y en otros lugares" a cambio de dinero, precisó igualmente la policía.

Ciberataque

Bennett, que quiere suceder al primer ministro Benjamin Netanyahu en las próximas legislativas en 2026, dijo el 18 de diciembre que había sido víctima de un ciberataque, que afectó a su cuenta en Telegram.

El ataque fue reivindicado por piratas del portal "Handala", vinculado con Irán, según la prensa israelí.

Bennett reaccionó al anuncio con un breve mensaje en su cuenta en X. "Los esfuerzos de Irán para dañarme no me detendrán en mi misión vital", dijo, después de que este mes fuera objetivo de un ciberataque que logró penetrar en su cuenta en Telegram y acceder a sus contactos y conversaciones en la aplicación.

Las autoridades israelíes han asegurado durante los últimos meses haber desarticulado varios complots iraníes para labores de espionaje, incluso la comisión de atentados en territorio de Israel y el reclutamiento de israelíes para llevar a cabo el asesinato de varios altos cargos, entre ellos el primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Israel e Irán libraron una guerra de 12 días en junio, en la que el Estado hebreo y Estados Unidos golpearon instalaciones nucleares de la República Islámica.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press

