domingo 21  de  diciembre 2025
DECLARACIONES

Presidente de Israel alerta de una emergencia global por el aumento del odio al judío

Isaac Herzog también mencionó a los “héroes” que acudieron al rescate en la playa de Bondi, en Sídney, lugar del atentado: “Serán recordados para siempre"

El presidente de Israel, Isaac Herzog.

El presidente de Israel, Isaac Herzog.

EuropaPress_REMITIDA / HANDOUT por PRESIDENCIA DE ISRAEL
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Israel, Isaac Herzog, alertó este domingo sobre una “emergencia global” ante el “aumento del odio a lo judío”, en coincidencia con los actos de recuerdo por las 15 víctimas mortales del atentado ocurrido hace una semana contra una celebración de Janucá en Sídney, Australia.

“El aumento del odio contra lo judío en todo el mundo es una emergencia global. La lucha contra el antisemitismo debe ser una lucha de todos. Este es un llamado urgente a la acción para evitar la próxima catástrofe. No lo vamos a tolerar”, afirmó Herzog en un mensaje institucional durante un acto celebrado en Jerusalén.

En ese contexto, instó a cada país a “tomar medidas firmes”. “Es necesario que la gente común rechace las mentiras y los prejuicios, y asuma la diversidad, la humanidad y la verdad”, señaló.

Herzog también mencionó a los "héroes" que acudieron al rescate en la playa de Bondi, en Sídney, lugar del atentado. "Serán recordados para siempre por su generosidad", subrayó.

“No vamos a permitir que el odio nos quiebre. No vamos a permitir que el terror apague nuestra luz, nuestra unidad, nuestra comunidad, nuestra responsabilidad mutua, nuestra eternidad”, recalcó el jefe del Estado israelí.

En ese sentido, llamó a “derrotar esta oscuridad juntos”. “Larga vida al pueblo judío. Eternamente. Am Yisrael Chai”, proclamó, expresión que significa “el pueblo de Israel vive”.

Un padre y su hijo comenzaron a disparar contra los asistentes a la celebración de Janucá en la playa de Bondi, en Sídney, y causaron la muerte de 15 personas, en lo que las autoridades calificaron como un atentado terrorista de carácter antisemita.

FUENTE: EUROPA PRESS

