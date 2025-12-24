Netanyahu anuncia nueva inversión millonaria para fortalecer la industria armamentística israelí

JERUSALÉN — El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , anunció una nueva inversión millonaria para fortalecer la industria armamentística local y reducir así su dependencia de otros actores externos, confirmó este miércoles durante su discurso en una ceremonia de graduación de la Fuerza Aérea.

"Queremos reducir nuestra dependencia de todos los actores, incluidos nuestros amigos", afirmó Netanyahu, anunciando un gasto de 108.000 millones de dólares para construir durante la próxima década "una industria de municiones israelí independiente".

Netanyahu explicó que esta decisión se basa en las lecciones aprendidas estos años de bombardeos sobre la Franja de Gaza, durante los cuales en algún momento quienes son sus principales socios, como es el caso de Estados Unidos, Reino Unido o Alemania, han impuesto restricciones a la venta de armas a Israel.

Por otro lado, Netanyahu acusó a Hamás de haber roto el alto el fuego este mismo miércoles, una denuncia que también ha llegado de la otra parte, no obstante. El primer ministro israelí anunció que habrá una respuesta, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Asimismo, aseguró que Israel se está moviendo para contrarrestar las "nulas intenciones" que Hamás y el partido milicia chií libanés Hezbolá tienen de desarmarse, y aprovechó para recordar que aún no han dicho su última palabra en lo que respecta a los hutíes en Yemen e Irán.

Hamas y Hezbolá se rearman

El influyente senador estadounidense Lindsey Graham acusó al movimiento islamista palestino Hamás y al libanés Hezbolá, ambos grupos terroristas, de estar rearmándose, en declaraciones formuladas en Jerusalén durante un reciente encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Desde el 10 de octubre, Israel y Hamás observan una precaria tregua después de dos años de devastadora guerra.

En la frontera norte de Israel, otro alto el fuego rige desde noviembre de 2024 con el movimiento proiraní Hezbolá, después de dos meses de contienda abierta.

No obstante, Israel ha llevado a cabo numerosos ataques en territorio libanés, contra objetivos de ese grupo islamista.

El Estado hebreo insiste en que para asentar la paz, ambos movimientos, Hezbolá y Hamás, deben desmantelar sus respectivos arsenales.

Buscan consolidar el poder en Gaza

"Mi impresión es que Hamás no se está desarmando, sino rearmando", declaró Graham en un video publicado por la oficina de Netanyahu.

"Y me da la impresión de que están tratando de consolidar el poder" en la Franja de Gaza, añadió.

El senador republicano de Carolina del Sur, firme aliado del presidente Donald Trump, quien presionó de manera decisiva para obtener el alto el fuego en Gaza, formuló una idea similar en el caso de Hezbolá.

"Tengo la impresión de que Hezbolá está intentando fabricar más armas (...) lo cual no es un resultado aceptable", agregó el senador.

"En ambos casos tiene razón", le respondió el primer ministro, quien elogió al senador como "un gran amigo de Israel y gran amigo en lo personal".

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, los mediadores presionan para que se avance a la segunda fase del plan de paz diseñado por Trump.

Esta prevé el desarme de Hamás, la retirada progresiva del ejército israelí de más sectores del enclave costero, la puesta en marcha de una autoridad de transición y el despliegue de una fuerza internacional.

Estados Unidos y los garantes del alto el fuego —Egipto, Catar y Turquía— pidieron a Israel y a Hamás "cumplir con sus obligaciones" y mostrar moderación.

FUENTE: Europa Press y AFP