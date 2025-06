Israel ataca objetivos militares y nucleares de Irán

Esta imagen publicada por el ejército de Israel el 26 de octubre de 2024 muestra un avión de combate israelí saliendo de un hangar en un lugar no revelado de Israel.

"El mayor general Hosein Salami, jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, fue martirizado (murió, ndlr) en el ataque del régimen israelí contra el cuartel de la GRI", informó la agencia noticiosa local Tasnim. Previamente, la televisión estatal había reportado fuego y humo en la base de la Guardia Revolucionaria en Teherán.

Informes extraoficiales indican las muertes de otros oficiales de alto rango.

El ataque ocurre en momentos de estancamiento en las negociaciones iniciadas en abril entre Estados Unidos y la República Islámica sobre el programa nuclear iraní.

Docenas de cazas del Ejército de Israel han bombardeado en las últimas horas "objetivos militares" de Irán en la primera fase de un "ataque preventivo" ordenado por el Gobierno israelí contra el programa nuclear iraní, informó las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El Ejército israelí atacó en la madrugada de este viernes la capital del país centroasiático, Teherán, al tiempo que ordenó a su población suspender toda actividad no esencial.

"Después del ataque preventivo del Estado de Israel contra Irán, se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato", declaró el ministro de Defensa, Israel Katz. Anunció también la declaración de estado de emergencia en su país.

Irán amenaza

El líder iraní, el ayatolá Alí Jameneí, advirtió que Israel se enfrenta a un destino "amargo y doloroso".

"El régimen sionista se preparó un destino amargo y doloroso con este crimen, y sin duda lo recibirá", afirmó Jameneì. Israel dijo tras el ataque estar preparado.

"El régimen ha de esperar un castigo severo. La poderosa mano de las Fuerzas Armadas de la República Islámica no lo dejará escapar, con el permiso de Dios", afirmó. "Con este crimen, el régimen sionista se ha preparado a sí mismo un destino amargo y doloroso, que sin duda recibirá", añadió.

Las fuerzas armadas iraníes prometieron una "fuerte respuesta" a los bombardeos aéreos israelíes contra sus instalaciones nucleares y militares en todo el país.

"Las fuerzas armadas ciertamente responderán a este ataque sionista", declaró Abolfazl Shekarchi, portavoz del estado mayor de las fuerzas armadas, quien agregó que Israel "pagará caro y deberá esperar una fuerte respuesta de las fuerzas armadas iraníes".

EEUU afirma que no participó

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Estados Unidos no participó en el ataque de Israel contra Irán.

"Esta noche, Israel tomó medidas unilaterales contra Irán. No participamos en ataques contra Irán y nuestra principal prioridad es proteger a las fuerzas estadounidenses en la región. Israel nos informó que cree que esta acción es necesaria para su propia defensa", precisa el comunicado de Rubio.

"El presidente Trump y su administración han tomado todas las medidas necesarias para proteger a nuestras fuerzas y mantener un estrecho contacto con nuestros socios regionales".

"Seamos claros: Irán no debe atacar los intereses ni al personal estadounidense".

Netanyahu: "La operación continuará"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hizo el anuncio oficial del ataque a Irán. "Hace unos momentos, Israel lanzó la Operación León Ascendente, una operación militar dirigida a hacer retroceder la amenaza iraní a la propia supervivencia de Israel.

"Esta operación continuará durante los días que sean necesarios para eliminar esta amenaza".

"Golpeamos el corazón del programa de enriquecimiento nuclear iraní. Atacamos la principal instalación de enriquecimiento nuclear iraní de Natanz. (...) También golpeamos el corazón del programa iraní de misiles balísticos", declaró Netanyahu.

El ataque se inició contra docenas de objetivos en Teherán; entre ellos, edificios residenciales en Teherán fueron blanco de ataque israelí, donde residen los máximos jefes militares.

Una fuente militar israelí dijo el viernes a periodistas que Israel atacó objetivos nucleares y otros sitios militares a lo largo de Irán.

"Los ataques que estamos efectuando son decenas de ataques contra objetivos militares y objetivos relacionados con el programa nuclear (iraní) en diferentes partes de Irán", declaró el oficial del ejército israelí. Agregó que Irán tiene capacidad de atacar a Israel "en cualquier minuto".

El ejército israelí informó el viernes que completó una "primera etapa" de ataques contra objetivos militares y nucleares de Irán.

"Hace poco, decenas de aviones del IAF (Fuerza Aérea Israelí, en inglés) completaron la primera etapa que incluyó ataques contra decenas de objetivos militares, incluidos objetivos nucleares en diferentes áreas de Irán", indicó el ejército israelí en un comunicado.

Entre tanto, Israel anunció que cerró su espacio aéreo tras culminar la operación.

Irán habla de varios muertos

La defensa aérea iraní "está al 100% de su capacidad operativa" informó la televisión estatal tras los ataques.

Edificios residenciales en la capital iraní fueron golpeados en el ataque israelí del viernes y "varias personas" murieron, informó la prensa estatal.

"Varios edificios de Teherán (...) han sido blanco de los ataques", indicó la agencia noticiosa oficial IRNA. "Varias personas, incluyendo mujeres y niños, fueron martirizados (término para señalar asesinato, ndlr) en un complejo residencial de Teherán", según la agencia oficialista.

"El camino más amigable"

Más temprano, el presidente Donald Trump dijo que no descartaba un ataque de Israel contra Irán a pocos días de que se celebre una nueva ronda de contactos entre las delegaciones iraní y estadounidense en la capital de Omán, Mascate, sobre el programa nuclear de Teherán.

"No quiero decir que sea inminente, pero parece que es algo que muy bien podría suceder. Es muy simple, no complicado: Irán no puede tener un arma nuclear", indicó el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde Washington.

No obstante, aseguró que espera que Israel no intervenga en la medida en que se pueda cerrar un acuerdo con Irán. "No quiero que entren, porque creo que eso lo arruinaría", dijo, añadiendo además que prefiere "el camino más amigable".

Una sexta ronda de negociaciones sobre el programa, entre Estados Unidos e Irán, estaba prevista este domingo en Omán.

Irán financia a diferentes grupos terroristas para atacar a Israel.

Precios del petróleo se disparan

Los precios del petróleo se dispararon el viernes más de un 10% tras los ataques israelíes contra instalaciones nucleares y militares de Irán.

Hacia las 02H35 GMT, el barril de WTI norteamericano subía 10,41% a 75,10 dólares, y el de Brent del mar del Norte ganaba 10,15% a 76,40 dólares.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press