jueves 26  de  marzo 2026
CONFLICTO

Jefe de Irán muere en ataque al frente del cierre de Ormuz, según prensa israelí

El comandante iraní Alireza Tangsiri, de la Guardia Revolucionaria, habría caído en circunstancias no precisadas; Israel revisa informes para “pronunciarse

Un crucero de misiles guiados por el USS Philippine Sea (CG 58) que transita por el estrecho de Ormuz, foto proporcionada por el Departamento de Defensa de EEUU

Un crucero de misiles guiados por el USS Philippine Sea (CG 58) que transita por el estrecho de Ormuz, foto proporcionada por el Departamento de Defensa de EEUU

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

JERUSALÉN.- El comandante de la Armada de Irán, Alireza Tangsiri, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, murió en un ataque en la ciudad portuaria de Bandar Abás, en el estrecho de Ormuz, informó este jueves la prensa de Israel en reportes sin dar detalles.

El militar sería el responsable del cierre del tránsito internacional de mercancías por el estrecho de Ormuz por el que circula el 20 % del comercio internacional y principalmente, según aseguran diversos medios de Israel que han replicado la muerte, citando a un funcionario israelí en condición de anonimato.

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No se ofrecen más detalles acerca de si Tangsiri murió en un ataque perpetrado por las fuerzas militares de Israel o de EEUU en una ofensiva contra Irán que lleva semanas, ni tampoco en qué circunstancias.

Ataque en Estrecho de Ormuz

Tampoco, por el momento, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) o el gobierno iraní se han referido públicamente al hecho que se da en medio de supuestas conversaciones entre EEUU e Irán, que este último ha negado entre tensiones

Según la FDI, están "revisando informes" para pronunciarse o no al respecto, reportaron agencias.

Algunos medios iraníes habían informado previamente de un ataque en Bandar Abás, pero sin aportar más información de quién lo habría ejecutado o qué líderes de la nación persa se habrían visto afectados.

"El golfo Pérsico es nuestro hogar" fue la última publicación de Tangsiri en X el martes.

Zona de tensiones

En ese mensaje, el jefe iraní recalcó que "el paso de cualquier embarcación por esta vía fluvial (el estrecho de Ormuz) requiere de la plena coordinación con la autoridad marítima de Irán".

La República Islámica mantiene el estrecho de Ormuz bloqueado para sus "enemigos" desde que comenzó el conflicto bélico con EEUU e Israel, el 28 de febrero.

El cierre ha elevado los precios del petróleo, dado que el estrecho es clave para el comercio energético global, por lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido a Irán que reabra el paso; a lo que el país persa se ha negado.

FUENTE: Información de EFE

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