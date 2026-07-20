lunes 20  de  julio 2026
CORRUPCIÓN

Investigados por caso de Plus Ultra confiesan que Rodríguez Zapatero medió en el rescate de la aerolínea

Dueños de la compañía aérea y el operador Julio Martínez afirman ante el juez que el expresidente “lideraba” planes de empresa vinculada al blanqueo

José Luis Rodríguez Zapatero es investigado por su conexión con varios casos irregulares, entre ellos el de sus hijas.

José Luis Rodríguez Zapatero es investigado por su conexión con varios casos irregulares, entre ellos el de sus hijas.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- La aerolínea Plus Ultra de España y Julio Martínez, operador de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero, habrían confesado ante el juez de la Audiencia Nacional que el expresidente de gobierno medió para el rescate de la compañía sobre el que se investiga blanqueo de fondos, se informó.

Los representantes de la operadora aérea y Martínez, bajo investigación judicial por la existencia de una red de tráfico de influencias vinculada con Plus Ultra, hicieron llegar al magistrado José Luis Calama sendos escritos que señalan la participación del político del PSOE.

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Además, expresan su deseo de cooperar con la justicia española en el esclarecimiento de los hechos que iniciaron en 2021 cuando el gobierno de Pedro Sánchez otorgó 53 millones de euros para salvar a la aerolínea de la quiebra, a cambio de comisiones blanqueo de fondos que relacionan con el régimen de Venezuela.

Por este caso Rodríguez Zapatero fue imputado por tráfico de influencias y por “liderar” la red de compañías y personajes para hacer operaciones ilícitas, según la decisión judicial.

Escritos contra Rodríguez Zapatero

Según la prensa española, no solo representantes legales de Plus Ultra entregaron un escrito al juez Calama que señalan al expresidente de gobierno.

También Martínez, a menos de 24 horas de su declaración como investigado, señala directamente la participación de su jefe en los movimientos estratégicos de la empresa Análisis Relevante, base para el pago de comisiones incluso para el expresidente, y de operaciones irregulares.

“El señor Rodríguez Zapatero quedó fuera del accionariado y órganos formales de la empresa, pero era quien la lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes”, indicó Martínez en su escrito referido por los medios.

El investigado afirmó que Rodríguez Zapatero le informó en mayo de 2020 que iba a ser contactado por los directivos de la compañía aérea y quien “el 26 de febrero de 2021 comunicó a nuestro representado que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales del Estado (SEPI), iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra”, según el reporte.

FUENTE: Con información de abc.es, agencias

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