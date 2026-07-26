Policía abate al principal sospechoso de ataque "islamista" en Berlín que dejó 1 muerto y 29 heridos

La policía trabaja cerca del coche utilizado para perpetrar el atentado contra un grupo de personas en Berlín.

BERLÍN — Las Fuerzas Especiales de la Policía de Berlín abatieron este domingo a Abdul Ballout, el principal sospechoso del ataque islamista que provocó la pasada noche un muerto y 29 heridos en el Tiergarten, el parque del centro berlinés donde se celebraba el Día del Orgullo LGBTI.

Ballout, de 21 años y nacionalidad alemana, fue localizado hacia las 18.00 (16.00 GMT) en una zona de parcelas ajardinadas en el distrito de Spandau, en el noroeste berlinés, explicó el portavoz policial Florian Nath.

CRIMEN ORGANIZADO Capturan en Ecuador a banda que cobraba hasta 15.000 dólares para alterar procesos penales

Conflicto EEUU anuncia que "todo daño" a buques en Ormuz será pagado con "fondos iraníes en posesión de EEUU"

"El sospechoso se acercó corriendo con un arma punzante hacia nuestros efectivos. Por ese motivo se hizo uso del arma reglamentaria", explicó.

"El sospechoso sufrió heridas tan graves que, aunque pudo ser reanimado por médicos de emergencias, murió después en el lugar de los hechos", agregó Nath.

Las autoridades alemanas dieron con el paradero de Ballout menos de 24 horas después del ataque en el Tiergarten, tras un gran despliegue policial que terminó en una parcela de Spandau que, según medios como el Berliner Tageszeitung, es propiedad del padre del sospechoso.

"El hecho de que la Policía de Berlín haya detenido al sospechoso en menos de 24 horas supone un gran éxito de las autoridades investigadoras", dijo el alcalde de la capital, Kai Wegner, a la radiotelevisión de la capital y de Brandeburgo (BRB).

Un muerto y 29 heridos durante el atentado

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, confirmó este domingo que una persona murió y 29 están heridas por el atropello múltiple la noche del sábado en Berlín. Las autoridades están investigando lo ocurrido como un caso de "atentado terrorista" de carácter yihadista.

El extremista habría utilizado un automóvil para atropellar a una multitud en el parque Tiergarten de Berlín poco antes de las 22:00 horas del sábado. El presunto autor habría apuñalado poco después a varias personas con un enorme cuchillo y se habría dado a la fuga después de que el vehículo se estrellara contra un árbol.

Dobrindt detalló que el sospechoso, de 21 años, fue puesto en libertad el pasado mes de mayo tras cumplir su condena de un año en un centro de menores. Si bien el ministro no ha especificado el motivo de la condena, medios alemanes apuntan que se trata de cargos por terrorismo.

La búsqueda del presunto autor del atentado es actualmente la máxima prioridad para las autoridades. El operativo de seguridad se está llevando a cabo en estaciones de tren, aeropuertos y fronteras, detalló el ministro en una rueda de prensa.

El presunto autor de los hechos nació en Alemania en 2005, es ciudadano alemán y tiene ascendencia libanesa. Según fuentes de la investigación, Abdul B. estaba en el punto de mira de las autoridades desde los 16 años. Tras ser condenado, se le ordenó participar en un programa de desradicalización y fue sometido a vigilancia parcial, recogen varios medios alemanes.

El sospechoso, que mide 1,90 metros de altura, habría intentado viajar a Siria para unirse al grupo terrorista Estado Islámico.

Capturan a presunto cómplice

El detenido, un ciudadano de Irán, acompañaba presuntamente a Abdul B., sospechoso de ser el conductor del vehículo que perpetró el atropello y que continuaba prófugo este domingo, según informaron tanto la RBB, la radio televisión de Berlín y Brandeburgo, como la edición digital de la revista Focus.

Según Focus, que citó fuentes cercanas a la investigación, el ciudadano iraní fue detenido el sábado como "presunto cómplice" del conductor del vehículo.

"Se trataría de un ciudadano iraní que, en el momento de los hechos, se encontraba en el asiento del copiloto del vehículo", detalló Focus.

"Al parecer, el hombre se encuentra en el centro de detención provisional de la policía", agregó el citado medio.

Mientras, la RBB apuntó, según sus fuentes, que el arrestado es "un hombre de nacionalidad iraní" del que la Policía cree que iba en el coche que atropelló a las víctimas.

El sospechoso principal, identificado como Abdul B., es simpatizante del grupo yihadista Estado Islámico, informaron varios medios locales, entre ellos 'Der Spiegel' y 'Bild'.

Por el momento, las autoridades no han descartado la hipótesis de que el sospechoso contara con cómplices en el ataque, algunas de cuyas víctimas, además de ser arrolladas, también sufrieron heridas punzantes por arma blanca.

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE