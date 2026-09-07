Juez convoca a esposa de Pedro Sánchez a la última audiencia previa al juicio por corrupción

El primer ministro de España, Pedro Sánchez (derecha), y su esposa Begoña Gómez aplauden mientras escuchan un discurso durante una visita a la Universidad Tsinghua en Pekín el 13 de abril de 2026.

MADRID -- Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno socialista de España, Pedro Sánchez, fue convocada a audiencia el martes por el juez Juan Carlos Peinado, que la nvestiga por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, entre otros.

Se trata de la audiencia previa protocolaria de cara al juicio. El juez Peinado prevé dictar auto de apertura de juicio oral a Gómez antes de jubilarse a finales de septiembre, con lo que culminaría la fase de instrucción y elevaría el proceso a la Audiencia Provincial de Madrid para un juicio con jurado que se celebraría en 2027, de acuerdo con reportes del portal 20 Minutos.

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Peinado tiene previsto dar este último paso antes de su fecha oficial de jubilación el próximo 27 de septiembre,cuando cumple 72 años y, por lo tanto, ya no puede seguir ejerciendo según la ley, añaden las fuentes.

Según el auto al que tuvo acceso la agencia EFE, en la audiencia protocolaria cada parte expone sus conclusiones antes del juicio, que se celebrará con jurado popular, y las investigadas, Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez, deben ser citadas personalmente.

Sin embargo, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmaron que el magistrado no ve necesario que las acusadas acudan en persona a la audiencia protocolaria en la que cada parte expone si debe ir a juicio o no, y que es el último paso antes de que el juez dicte auto de apertura de juicio.

Las fuentes detallan que en el auto en el que se convoca la audiencia se explica que las acusadas deben ser citadas personalmente, lo que es diferente a estar obligadas a acudir en persona.

Los delitos

El juez abrió la causa contra Gómez en abril de 2024 para investigar delitos como el de apropiación indebida y corrupción en los negocios en relación con una cátedra pública de la Universidad Complutense de Madrid que la esposa de Sánchez codirigía, después de que el autodenominado sindicato derechista Manos Limpias presentara una denuncia contra ella.

Peinado envió, el pasado 20 de junio, a juicio a Gómez por supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Y ordenó aplicarle como medidas cautelares la retirada del pasaporte, le prohibió salir del país y le impuso una comparecencia quincenal en el juzgado.

La acusación popular afirma que Gómez asumió la codirección de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (institución pública y una de las universidades más prestigiosas de España) "sin que conste proceso de selección ni la titulación que habilitara su nombramiento".

La acusan, además, de un delito de malversación por el "destino a usos privados" del trabajo de su asesora, pagada con fondos públicos.

La acusación popular pide, asimismo, que declaren en el juicio un centenar de testigos, entre ellos el presidente Pedro Sánchez.

En su escrito de defensa de cara al futuro juicio, conocido la semana pasada, Gómez solicita su absolución y niega que aprovechase "su vínculo matrimonial" con el jefe del Ejecutivo para conseguir una cátedra universitaria, así como que obtuviera beneficio económico.

FUENTE: Con información de EFE / 20 Minutos