viernes 4  de  septiembre 2026
POLÍTICA

Trump fustiga a Pedro Sánchez por la crisis en Ceuta

El presidente Donald J. Trump aseguró que España “no paga lo que debería” en la OTAN y que la situación en Ceuta refleja su debilidad institucional

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

AFP
El presidente Donald Trump conversa con periodistas en el Despacho Oval en la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump conversa con periodistas en el Despacho Oval en la Casa Blanca.

AFP
Por María Graterol

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump arremetió este jueves contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, al referirse a la invasión masiva de migrantes desde Marruecos hacia la ciudad autónoma de Ceuta.

El mandatario calificó el episodio como “muy difícil de ver” y aseguró que España es un “país arruinado”.

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Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista concedida al canal británico GB News, donde Trump vinculó la crisis migratoria con la falta de compromiso de España en la OTAN y cuestionó la gestión del Ejecutivo de Sánchez.

La crisis de Ceuta estalló cuando decenas de miles de inmigrantes cruzaron de manera ilegal desde Marruecos en cuestión de días, ante la mirada de Sánchez y su fallido gobierno. La situación creó un escenario de caos total en frontera sur de Europa.

“España será un país arruinado”

En la entrevista, Trump afirmó: “España será un país arruinado. Yo he tenido mis propios problemas con España, porque no se comporta de forma correcta con la OTAN. No paga lo que debería pagar”, expresó.

El líder estadounidense insistió en que la situación refleja la debilidad institucional y la falta de control en las fronteras españolas.

“Nunca he visto nada parecido”

Sobre la crisis migratoria, Trump señaló: “Lo que está ocurriendo allí es muy triste. Reino Unido tiene sus propios problemas, pero no tienen a miles de personas irrumpiendo en su país de esa manera. Nunca he visto nada parecido”, lamentó.

No es la primera vez que Trump se refiere a la crisis en Ceuta. En los primeros días del cruce masivo, el mandatario atribuyó la situación a las “leyes débiles” y a la “mala gestión” del Ejecutivo de Pedro Sánchez, asegurando que las autoridades españolas “no sabían qué hacer” ante la llegada repentina de miles de personas.

FUENTE: Con información de Europa Press y Redes Sociales

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