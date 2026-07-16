jueves 16  de  julio 2026
CORRUPCIÓN

Empresario ratifica ante juez de España señalamiento contra Delcy Rodríguez, inicia la querella

Víctor de Aldama sostuvo la vinculación de la jefa encargada de Venezuela con fondos del PSOE y fue demandado por injuria por abogado de Rodríguez

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una conferencia de prensa sobre la catástrofe que afecta a Venezuela tras los terremotos.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una conferencia de prensa sobre la catástrofe que afecta a Venezuela tras los terremotos.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- La jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inició la querella contra el empresario español Víctor de Aldama, luego de que este mantuvo en su declaración ante un juez de España que ella estaría vinculada a través de un sobre de la petrolera estatal PDVSA con el financiamiento irregular del Partido Socialista (PSOE) del gobierno.

De Aldana no se retractó de sus palabras sobre el asunto, dijo su abogado durante un acto de conciliación celebrado en un juzgado de Madrid con el equipo jurídico de Rodríguez, que encabeza el exjuez Baltasar Garzón.

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En consecuencia, los abogados de la encargada decidieron presentar una querella contra el empresario por injuria, informaron fuentes judiciales a medios.

Se da inicio sí a otro proceso penal relacionado con el partido socialista del presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, cuyo entorno está rodeado de escándalos de corrupción y que incluye al exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero.

PSOE y PDVSA bajo la lupa

De Aldama, condenado a cuatro años y medio en junio en el juicio por corrupción en la compra de mascarillas en 2020 durante la pandemia, afirmó que Delcy Rodríguez le dio un sobre relacionado presuntamente con PDVSA y que habría servido para financiar ilegalmente al PSOE y a la Internacional Socialista, organizaciones que también preside Sánchez.

El empresario entregó en marzo pasado el sobre al juez que investiga los pagos con dinero en efectivo en el PSOE entre los años 2017 y 2024

La investigación incluye a dirigentes, empleados o cualquier persona relacionada con el partido socialista, con sospechas de que algunos pudieran suponer blanqueo de capitales o financiación irregular.

De Aldana ya había señalado a los medios en numerosas ocasiones la existencia del sobre. Además lo hizo en una declaración judicial en febrero pasado a preguntas del fiscal por un caso de presunto fraude de impuestos de hidrocarburos.

Uno de los primeros informes de la policía judicial de este caso hacía referencia a la imagen de "un sobre de color marrón" en el que aparece como remitente el expresidente de PDVSA Manuel Quevedo, y Delcy Rodríguez como destinataria en su condición anterior de vicepresidenta del régimen de Maduro.

Empresario demandado

En junio pasado, el Tribunal Supremo español condenó a de Aldana, al exministro socialista José Luis Ábalos a 24 años de prisión; y a su asistente Koldo García a 18 años de prisión.

La condena a de Aldama fue reducida y luego suspendida por colaborar con la justicia en el proceso sobre las mascarillas.

La suspensión de prisión fue condicionada a que de Aldama no cometa otro delito, a que presente un informe semestral de actividades y haga un año de trabajos en beneficio de la comunidad, según el reporte.

FUENTE: Con información de EFE

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