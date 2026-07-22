miércoles 22  de  julio 2026
CONFLICTO

Reino Unido retira temporalmente a su personal diplomático en Irán tras tensiones regionales

"Si es ciudadano británico y ya se encuentra en Irán, sea como residente o visitante, evalúe su estancia y los riesgos que asume", dijo el Reino Unido

El primer ministro británico, Andy Burnham, aparece en una imagen durante una visita a Bath, en el oeste de Inglaterra, el 22 de julio de 2026

El primer ministro británico, Andy Burnham, aparece en una imagen durante una visita a Bath, en el oeste de Inglaterra, el 22 de julio de 2026

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- El Gobierno del Reino Unido retiró temporalmente a su personal diplomático en Irán en el marco del incremento de las tensiones en la región de Oriente Próximo. También ratificó su advertencia a la población británica de no viajar a dicho país.

"Debido a la situación de seguridad actual, hemos adoptado la medida preventiva de retirar temporalmente al personal británico de Irán. Nuestra Embajada sigue operando de manera telemática", indicó el Ministerio de Exteriores en una advertencia de viaje.

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En la advertencia, el Reino Unido desaconsejó viajar a Irán. "Si es ciudadano británico y ya se encuentra en Irán, sea como residente o visitante, evalúe su estancia y los riesgos que asume al permanecer en el país", señaló.

Añadió que aquellos con doble nacionalidad "corren un riesgo considerable de ser arrestados, interrogados o detenidos".

El Ejército de Estados Unidos bombardeó Irán por undécima noche consecutiva en la víspera en el marco de los intercambios de ataques entre las partes a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

Este mismo miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con "destruir un puente o una central eléctrica" en Irán por cada buque que sea atacado por las fuerzas iraníes en el estratégico Estrecho de Ormuz.

Llamada con el primer ministro

El presidente Trump afirmó el lunes que mantuvo una "muy buena conversación" con el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham. Destacó la "relación extraordinaria" entre Estados Unidos y Reino Unido, y agregó que ambos líderes se reunirán pronto.

"¡El primer ministro tiene un gran trabajo por delante, pero será capaz de hacerlo y, por supuesto, Estados Unidos estará ahí para ayudar!", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

El mandatario estadounidense dijo que hablaron de temas como el comercio, la cooperación militar y el desminado del Estrecho de Ormuz.

FUENTE: Con información de Europa Press

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