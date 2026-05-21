viernes 22  de  mayo 2026
LOS ÁNGELES

Arrestan en California a 341 sospechosos de delitos de explotación infantil en línea

Otro resultado de la Operación Firewall fue el rescate de cerca de 40 menores que fueron identificados como víctimas

Los policías de California hicieron investigaciones encubiertas y se hicieron pasar por niños.&nbsp; (Pixabay)

Los policías de California hicieron investigaciones encubiertas y se hicieron pasar por niños.  (Pixabay)

Pixebay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES. Una operación conjunta de varias agencias de seguridad dio como resultado, el arresto de al menos 341 personas y cerca de 40 menores rescatados, identificados como víctimas.

La acción policial se efectuó en el sur de California contra los delitos de explotación infantil en línea, informó este jueves el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Lee además
David Robert McKeown.
SENTENCIA EJEMPLAR

Maestro de Florida recibe condena de 135 años por pornografía infantil y abuso animal
Daniel Eduardo Romero, de 36 años.
EN LA CORTE

Avanza en tribunales el caso de Maison, el niño que sufrió presunto abuso infantil en North Miami Beach

Las autoridades anunciaron los resultados de la operación Firewall que se llevó a cabo entre el 19 de abril y el 3 de mayo en cinco condados del estado, incluyendo Los Ángeles, el más poblado de EEUU.

En el operativo, en el que participaron policías locales, estatales y federales, se llevaron a cabo investigaciones encubiertas en diversas plataformas de redes sociales. En algunos casos, los agentes se hicieron pasar por niñas de 13 años.

La lista de acusaciones contra los arrestados incluye, entre otros, producción, posesión y distribución de material de abuso sexual infantil, actos lascivos con un menor y trata de personas.

El jefe del LAPD, Jim McDonnell, afirmó que el grupo de trabajo está utilizando todo tipo de tecnología disponible para identificar y cazar a las personas acusadas de crímenes atroces contra niños, algunos de tan solo un año de edad.

El operativo fue impulsado por el Programa de Grupos de Trabajo sobre Delitos en Internet contra Menores (ICAC, en inglés) establecido por el Departamento de Justicia de los EEUU para asistir a las agencias de la ley en la investigación de delitos relacionados con la internet que impliquen la explotación sexual de menores.

Las autoridades aún no han revelado las identidades específicas ni los cargos individuales de la gran mayoría de las 341 personas arrestadas.

Todavía no se han concretado los datos sobre cuántos de los 40 niños rescatados procedían de fuera de California, ni el número exacto de niños que se han reunido con sus tutores frente a los que se encuentran bajo custodia protectora.

Casos específicos

En el condado de Sab Bernardino , el departamento del sheriff lideró la operación regional al realizar más de 100 de los arrestos totales de la misma.

En el condado deOrange , el departamento del sheriff realizó 19 arrestos, 10 de los cuales fueron operaciones encubiertas llevadas a cabo junto con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), en las que investigadores encubiertos se hicieron pasar por niñas de 13 años.

En Long Beach , una investigación sobre un residente sospechoso de fabricar y poseer pornografía infantil reveló que el individuo poseía más de 150.000 imágenes ilícitas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LAPDPIO/status/2057522875230532023?s=20&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de EFE y FOX11

Temas
Te puede interesar

Una operación internacional desmantela red de 373.000 webs de abuso sexual infantil

California indaga sobre posibles infracciones en venta de entradas para el Mundial

Paramount defiende adquisición de Warner Bros. ante Fiscalía de California

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado Marco Rubio durante una conferencia en la Casa Blanca.
URGENTE

Marco Rubio dice que Cuba aceptó la oferta de $100 millones en ayuda de EEUU

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, habla durante una entrevista con AFP en Bogotá el 11 de febrero de 2026. El principal candidato de la oposición en Colombia declaró a AFP el 11 de febrero que en sus primeros 90 días en el cargo lanzaría una ofensiva aérea respaldada por Estados Unidos e Israel para desmantelar los cárteles de la cocaína.
PRESIDENCIALES

Alternativa a la extrema izquierda en Colombia muestra amplia ventaja en encuesta

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Seguridad nacional

Rubio considera "bajas" las posibilidades de llegar a un acuerdo con Cuba, no descarta la vía militar

La compra de todas las acciones proporciona a ExxonMobil la red de oleoductos de dióxido de carbono de Denbury.
POSIBLE ACUERDO

ExxonMobil en negociaciones para volver a extraer petróleo en Venezuela

Adys Lastres Morera, hermana de la general Ania Guillermina Lastres Morera, identificada como la principal ejecutiva de GAESA en Cuba.
MEDIDA

EEUU declara deportable a la hermana de la jefa de GAESA tras revocar su residencia permanente y ser arrestada en Florida

Te puede interesar

Adys Lastres Morera, hermana de la general Ania Guillermina Lastres Morera, identificada como la principal ejecutiva de GAESA en Cuba.
MEDIDA

EEUU declara deportable a la hermana de la jefa de GAESA tras revocar su residencia permanente y ser arrestada en Florida

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Personas hacen cola en espera para ingresar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob Javits en Manhattan, en la ciudad de Nueva York.
MIGRACIÓN

EEUU nombra a 77 nuevos jueces de inmigración para enfrentar el atasco de casos en las cortes

La compra de todas las acciones proporciona a ExxonMobil la red de oleoductos de dióxido de carbono de Denbury.
POSIBLE ACUERDO

ExxonMobil en negociaciones para volver a extraer petróleo en Venezuela

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Seguridad nacional

Rubio considera "bajas" las posibilidades de llegar a un acuerdo con Cuba, no descarta la vía militar

Colombianos residentes en Miami están llamados a votar. 
COMICIOS PRESIDENCIALES

Anuncian votación anticipada para colombianos del sur de Florida desde el 25 de mayo