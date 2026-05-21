Arrestan en California a 341 sospechosos de delitos de explotación infantil en línea

Los policías de California hicieron investigaciones encubiertas y se hicieron pasar por niños. (Pixabay)

LOS ÁNGELES . Una operación conjunta de varias agencias de seguridad dio como resultado, el arresto de al menos 341 personas y cerca de 40 menores rescatados, identificados como víctimas.

La acción policial se efectuó en el sur de California contra los delitos de explotación infantil en línea, informó este jueves el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

EN LA CORTE Avanza en tribunales el caso de Maison, el niño que sufrió presunto abuso infantil en North Miami Beach

Las autoridades anunciaron los resultados de la operación Firewall que se llevó a cabo entre el 19 de abril y el 3 de mayo en cinco condados del estado, incluyendo Los Ángeles, el más poblado de EEUU.

En el operativo, en el que participaron policías locales, estatales y federales, se llevaron a cabo investigaciones encubiertas en diversas plataformas de redes sociales. En algunos casos, los agentes se hicieron pasar por niñas de 13 años.

La lista de acusaciones contra los arrestados incluye, entre otros, producción, posesión y distribución de material de abuso sexual infantil, actos lascivos con un menor y trata de personas.

El jefe del LAPD, Jim McDonnell, afirmó que el grupo de trabajo está utilizando todo tipo de tecnología disponible para identificar y cazar a las personas acusadas de crímenes atroces contra niños, algunos de tan solo un año de edad.

El operativo fue impulsado por el Programa de Grupos de Trabajo sobre Delitos en Internet contra Menores (ICAC, en inglés) establecido por el Departamento de Justicia de los EEUU para asistir a las agencias de la ley en la investigación de delitos relacionados con la internet que impliquen la explotación sexual de menores.

Las autoridades aún no han revelado las identidades específicas ni los cargos individuales de la gran mayoría de las 341 personas arrestadas.

Todavía no se han concretado los datos sobre cuántos de los 40 niños rescatados procedían de fuera de California, ni el número exacto de niños que se han reunido con sus tutores frente a los que se encuentran bajo custodia protectora.

Casos específicos

En el condado de Sab Bernardino , el departamento del sheriff lideró la operación regional al realizar más de 100 de los arrestos totales de la misma.

En el condado deOrange , el departamento del sheriff realizó 19 arrestos, 10 de los cuales fueron operaciones encubiertas llevadas a cabo junto con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), en las que investigadores encubiertos se hicieron pasar por niñas de 13 años.

En Long Beach , una investigación sobre un residente sospechoso de fabricar y poseer pornografía infantil reveló que el individuo poseía más de 150.000 imágenes ilícitas.

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FUENTE: Con información de EFE y FOX11