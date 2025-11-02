La Cuarta Internacional (Parte I)

Escribí esto hace seis años. Sé que la Cuarta Internacional fue creada por Trotsky en 1938, y precisamente ese es mi punto. Perdura, suspendida en el tiempo, casi congelada en sí misma, hasta que los poderes fácticos la sacaron del fondo del congelador. Mi objetivo no fue ser meticulosamente exacto, sino desnudar la línea punteada que une todos los esfuerzos totalitarios y no equivocarse: todos ellos pivotean en la izquierda.

Durante este turbulento 2019, acuñé el término “Cuarta Internacional” para describir, sin rodeos innecesarios, ese amalgama amorfo, heterogéneo y peligrosamente variado de intereses que difieren en casi todo salvo en un objetivo común: el desmantelamiento de la civilización occidental tal como la hemos conocido. Pero antes de confrontar a ese monstruo difuso, expliquemos brevemente y sin eufemismos qué fueron la Primera, la Segunda y la Tercera Internacionales.

La Primera Internacional —la Asociación Internacional de los Trabajadores— reunió a socialistas, comunistas, anarquistas y sindicalistas, y fue fundada el 28 de septiembre de 1864. La Segunda Internacional se fundó en París el 14 de julio de 1889, exactamente cien años después de la Revolución Francesa, y en ese mismo congreso expulsaron sin ceremonias a los anarquistas y sindicalistas. La Tercera Internacional, o Komintern, se lanzó en 1919 y, para su segundo congreso, había abrazado abiertamente la idea de usar todos los medios necesarios, incluida la lucha armada, para tomar el poder — un lema brutal que hoy escuchamos resonar en ciertos círculos.

Esas Internacionales tenían coherencia; eran sectarias, rígidas y monolíticas. Su pureza ideológica las aprisionó dentro del bloque socialista que emergió tras la Segunda Guerra Mundial. Salvo por momentos significativos en Italia y, en menor medida, en Francia y España, los partidos comunistas permanecieron marginales en la mayoría de los países. La rigidez doctrinaria y la excesiva teorización alienaron al Tercer Mundo descolonizador, cuyos movimientos de liberación podrían haber sido terreno fértil para su ideología. Así, vivimos en un mundo bipolar: el “campo socialista” atrincherado en su ideología de hierro, y el resto del planeta dividido entre naciones ricas y pobres, dictaduras y democracias alternándose como la noche y el día.

Pero ese equilibrio de Yalta —esa precaria división del poder— se vino abajo. La naturaleza estática y rígida del comunismo lo condenó. Los viejos cayeron como moscas, y nuevas figuras tomaron el relevo, o al menos así lo parecieron. No niego el mérito de Reagan, George H. W. Bush, Gorbachov, Juan Pablo II, Shultz, Baker y Shevardnadze, pero lo afirmo con frialdad: el campo socialista se desvaneció porque los poderosos habían hallado un método mejor para dominar el mundo. El bloque soviético se había convertido en una carga. Tras un decente período de duelo para asegurarse de que casi ninguno de los opresores pagara por sus crímenes—la ejecución de Ceauescu en Rumanía solo prueba que su caída fue montada desde Moscú—, los comunistas cambiaron sus uniformes por trajes Armani, sus medallas a Lenin por cuentas bancarias y sus placas de policía secreta por tarjetas de negocios.

Celebramos. Creímos que una era había terminado, que venía un mundo mejor. Y sí, fue bueno que naciones enteras regresaran a la imperfecta normalidad de la libertad y que sus ciudadanos fueran liberados de la tiranía comunista. Pero la caída del Imperio Soviético desató un sinnúmero de radicales libres—grupos que Moscú había controlado y que ahora actuaban por su cuenta. Estados Unidos, privado de un enemigo coherente único, se encontró ante un enjambre de microfacciones, sin escrúpulos y ansiosas de notoriedad. Mientras tanto, ciertos magnates occidentales perdieron la paciencia y comenzaron a instrumentalizar comunistas, terroristas y a cualquiera que albergara odio hacia el orden existente para eliminar la competencia y establecer control monopolístico.

En América Latina, abundan las especulaciones: los cubanos creen que el cerebro de esta Cuarta Internacional se asienta en La Habana; los venezolanos señalan a La Habana y a una rama caraqueña; los bolivianos acusan a ambos mientras intentan depurar el veneno de su propio sistema. Sin embargo, en mi opinión, la Cuarta Internacional no tiene sede. Su capital es virtual —vive en la nube www.let’sdestroythewest.com de IPs cambiantes e imágenes espejadas. No es comunista, ni cubana, ni venezolana; es apátrida, políglota y oportunista. En ella coexisten fundamentalistas islámicos, narcotraficantes, guerrilleros pasados y activos, políticos, magnates y regímenes izquierdistas de distinta intensidad. Cada facción trama en silencio, esperando el momento oportuno para imponer su agenda. Disienten en infinidad de puntos, pero comparten un objetivo férreo: la destrucción de Occidente.

Para ello crean y sostienen un estado de agitación permanente; amplifican cada crisis, alimentan cada agravio y siempre respaldan al contendiente más despiadado en cada contexto. Su flexibilidad ideológica y la aceptación pragmática del dinero como herramienta de poder los distinguen del comunismo de la vieja escuela. Su arma más grande es negar su propia existencia. Esa negación no siempre es deshonesta a nivel individual, pues el movimiento prospera en millones de personas con agravios legítimos que prestan oído a cualquier canto de sirena sin importar quién lo emite.

Como todo virus, su antídoto yace en sí mismo. Occidente solo puede sobrevivir si se remanga las camisas de hilo y aprende a combatir a esta hiedra parasitaria en su propio terreno. Acudir a métodos convencionales, emitir condenas educadas o esperar a que la justicia llegue por sí sola solo apresurará nuestra extinción como pilar fundacional de la civilización y nos arrastrará al abismo del caos, la venganza y la decadencia.

¿Y cómo lo combatimos? No con retórica pomposa ni con posturas moralistas. No esperando a que actúen tribunales lentos o instituciones tímidas. Occidente solo se salvará adoptando la inteligencia estratégica, la paciencia y la precisión de su enemigo—abandonando la ingenua noción del juego limpio cuando la otra parte ha declarado la guerra total desde hace tiempo. Desafiar a esta fuerza con niceties procedimentales es suicida. Acelerará nuestra desintegración y abrirá la puerta al caos.

Esta lucha exige una respuesta tan eficiente como implacable—ruthless en el método, pero lúcida en el propósito. No abogo por la barbarie; abogo por la claridad estratégica: identificar las redes, cortar su financiación, desmontar su propaganda y abordar los agravios legítimos que explotan.

No nos equivoquemos: estamos viviendo una guerra por la esencia misma de la civilización occidental. La era de la complacencia ha terminado. Es hora de actuar con la precisión de un artesano que conoce sus herramientas y su propósito. Es hora de ganar—sin ilusión, sin indulgencia, sin disculpas.

Porque si no lo hacemos, la Cuarta Internacional—esa sombra fluida y paciente—seguirá devorando nuestro amanecer hasta que no quede más que una noche interminable.

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos conservador y no partidista que se especializa en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto.

Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com