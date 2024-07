La magia de Los Beatles suma más de seis décadas

MÚSICA Cinco cosas que no sabías de The Beatles

Un trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de enero de 2024 señala: "Han pasado más de seis décadas desde que Los Beatles irrumpieron en la escena musical. Aunque su época de esplendor abarcó tan solo una década, su influencia musical cruzó fronteras e inspiró a la sociedad a luchar por la libertad y la igualdad. El impacto de su legado musical es inmenso, permeando no sólo en lo sonoro sino también en lo social y cultural".

Varios de los temas de la agrupación inglesa tocaron aspectos sociales y políticos que sensibilizaron a la audiencia. Así, por ejemplo, canciones como “Give Peace a Chance” (Dale una oportunidad a la paz) y “All You Need Is Love” (Todo lo que necesitas es amor) se posicionaron en contra de la guerra de Vietnam. De su lado, “Revolution” condenaba la violencia y abogaba por los derechos civiles.

La banda se disolvió en 1970. Actualmente, sobreviven Paul McCartney y Ringo Starr.

Presentación en Miami

En 2023, el último sencillo de Los Beatles, "Now and Then", se convirtió en el primer número uno del cuarteto británico en las listas de popularidad del Reino Unido en 54 años. Un dato importante es la banda logró un nuevo récord 60 años y seis meses después de su primer número uno: “From Me To You”, en mayo de 1963.

El 16 de febrero de 1964, Los Beatles se presentaron en Miami como parte de su primera gira por los Estados Unidos. La actuación obtuvo una audiencia masiva de 70 millones de televidentes, durante su transmisión en vivo.

El pasado 13 de abril, Miami fue el escenario para The Beatles Experience, un espectáculo presentado por Royal Symphony Orchestra y The Jukebox Beatles Tribute.

FUENTE: UNAM / Portal Día Internacional / Día Mundial / Diario Las Américas