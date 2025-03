La Unión Europea cobra altos aranceles a EEUU, pero ahora critica a Trump

"¿Nosotros queremos aranceles de Estados Unidos? No, no los queremos. Y pelearíamos para que no existan, negociaríamos para que no existan. Pero todos estos que están hablando ahora de los aranceles, ocultan a los europeos y a los españoles datos muy importantes que tienen que ver con los aranceles que la propia Unión Europea pone a los productos estadounidenses", aseveró Abascal en un video publicado en su cuenta de Instagram.

¿A cuáles productos cobra arancel la UE?

El líder de derecha mencionó una lista de productos estadounidenses a los que la UE les impondría aranceles, entre ellos, el 69% a las verduras, el 58% al azúcar y a la carne, el 49% a los productos lácteos, el 35% a los cereales, el 22% a las frutas, el 15% al pescado y el 13% al vino.

Además, Europa cobraría un gravamen de 13% a los vehículos y de 6% a las motocicletas estadounidenses, de acuerdo con Abascal.

"A mí estos aranceles me parecen bien, porque intentan proteger nuestro mercado, proteger a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y también a todo tipo de producto que sea fabricado en Europa. Ahora bien, tenemos que entender en qué mundo vivimos. Si nosotros ponemos aranceles, también nos los pueden poner", resaltó.

El dirigente español sostuvo que la imposición de aranceles es un tema de negociación continua entre naciones, por lo que insta a negociar con EEUU para evitar una guerra de aranceles.

"Los aranceles que pone una nación no son algo estable. Tenemos que asumir, y especialmente si nos dedicamos a la política, que vivimos en una permanente negociación. No parece muy razonable protestar contra los aranceles que nos quieren poner y declarar guerras comerciales, sino que parece más razonable intentar negociar", aseveró.

Trump anuncia aranceles

El pasado 26 de febrero, el presidente Donald Trump anunció que "muy pronto" impondría aranceles del 25% en general sobre los productos europeos, al considerar que la UE se "aprovecha" de EEUU. "La UE se diseñó para fastidiar a Estados Unidos. Ese era el objetivo y lo consiguieron. Pero ahora yo soy el presidente", dijo el republicano.

Añadió que el bloque de los 27 podría tener la tentación de tomar represalias, pero que "no lo harán", al considerar que EEUU solo tiene que "dejar de comprar cualquier cosa, y si eso sucede, ganamos".

La Comisión Europea, por su parte, afirmó que Europa reaccionará "con firmeza y de inmediato", y que "protegerá siempre a las empresas, los trabajadores y los consumidores europeos contra los aranceles injustificados".

UE abierta al diálogo

Este miércoles, 12 de marzo, deben entrar en vigor los aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio anunciados por Trump, por lo que la UE ha intentado hallar una solución que, por ahora, no ha dado resultados.

"La administración de Estados Unidos no parece comprometida en alcanzar un acuerdo", lamentó el comisario Maros Sefcovic, quien en febrero visitó Washington para contactos de alto nivel en busca de evitar una guerra comercial.

No obstante, el comisario europeo afirmó que el bloque sigue abierto al diálogo. "Queremos tener una relación constructiva y positiva con Estados Unidos. Y me gustaría destacar una vez más que nuestras puertas están abiertas para un compromiso constructivo", subrayó.

Estados Unidos es el mayor inversor en Europa y viceversa. De acuerdo con la Comisión Europea, en 2022 las inversiones europeas en Estados Unidos alcanzaron los 5,3 billones de euros.

FUENTE: Con información de redes sociales / AFP