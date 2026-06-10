miércoles 10  de  junio 2026
BIENESTAR

La verdadera clave de un colesterol sano está en la alimentación

Optar por el consumo de grasas buenas en lugar de grasas malas es un buen hábito para mantener niveles óptimos de colesterol

Los especialistas señalan que para lograr tener a raya el colesterol la dieta debe incluir frutas y verduras

Los especialistas señalan que para lograr tener a raya el colesterol la dieta debe incluir frutas y verduras

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Dentro de las mediciones de salud que toda persona debe hacerse al menos cada seis meses se encuentra el control del colesterol. Se trata de una sustancia cerosa y parecida a la grasa que se encuentra en todas las células de su cuerpo: engloba a todas partículas de grasa que circulan por el organismo.

Es importante para producir hormonas, vitamina D y sustancias que ayuden a digerir los alimentos. El cuerpo humano produce todo el colesterol que necesita.

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El colesterol y la comida chatarra

El elemento principal para mantener un colesterol saludable es el cuidado de la alimentación. Esto significa optar por el consumo de grasas buenas en lugar de grasas malas.

Además, deben limitarse las grasas saturadas, que incluyen la leche entera y el queso, pero también las carnes con alto contenido de grasa como las salchichas y el tocino, y las comidas preparadas con mantequilla, manteca de cerdo y aceite vegetal hidrogenado.

Las grasas trans también deben alejarse del menú: pueden estar en algunas margarinas, alimentos fritos y alimentos procesados. La recomendación es consumir las grasas insaturadas que están en el aguacate, y aceites vegetales como el aceite de oliva y nueces.

Disminuir la ingesta de carbohidratos, sobre todo el azúcar es un buen hábito. Es preferible consumir alimentos que son naturalmente ricos en fibra, como avena y frijoles.

"Para conseguir nuestro objetivo, controlar el temido colesterol, tenemos que basar nuestra dieta en alimentos como: frutas y verduras, cinco raciones al día; hortalizas; cereales integrales (pan, pasta, arroz); legumbres (tres raciones a la semana); pescado azul (al menos, tres raciones a la semana (atún, sardina, boquerón, salmón...); frutos secos (nueces, almendras) y aceite de oliva virgen", señala la Fundación Española del Corazón.

Otra clave es el ejercicio en forma regular para subir el nivel de colesterol bueno (HDL) y disminuir el colesterol malo (LDL). Esto también contribuye a mantener un peso saludable.

Por otra parte, fumar puede reducir el colesterol bueno. Así que si es fumador, lo ideal es dejar el hábito o disminuirlo. Ocurre igual con el alcohol: el exceso de alcohol puede causar aumento de peso y afectar el colesterol bueno.

Valores del colesterol

Un exceso de colesterol aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, dos de las principales causas de muerte en Estados Unidos, señalan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El HDL (Lipoproteína de alta densidad), conocido como colesterol "bueno", transporta el colesterol de otras partes del cuerpo al hígado. En este caso, son favorables los valores más altos por cuanto pueden disminuir el riesgo de enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. En hombres mayores de 20 años, la recomendación es de más de 40 mg/dL y en las mujeres, más de 50 mg/dL.

Por su parte, el LDL (Lipoproteínas de baja densidad) o colesterol "malo" puede producir acumulación de colesterol en las arterias. Los valores inferiores a 100 mg/dL se consideran óptimos, y entre160-189 mg/dL son altos y representan una alerta para la salud y el bienestar.

FUENTE: Con información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades/Fundación Española del Corazón

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