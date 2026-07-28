martes 28  de  julio 2026
POLÍTICA

OEA reconoce como un "paso importante" el calendario electoral fijado en Haití

El secretario Albert Ramdin señaló que la la OEA está lista para "apoyar un proceso electoral creíble, inclusivo, transparente y seguro" en Haití

El Secretario General electo de la OEA, Albert Ramdin, observa durante una Asamblea General extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para elegir al nuevo Secretario General, en la sede de la OEA en Washington, DC, el 10 de marzo de 2025. Ramdin, el nuevo Secretario General, servirá de 2025 a 2030.

El Secretario General electo de la OEA, Albert Ramdin, observa durante una Asamblea General extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para elegir al nuevo Secretario General, en la sede de la OEA en Washington, DC, el 10 de marzo de 2025. Ramdin, el nuevo Secretario General, servirá de 2025 a 2030.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, valoró este martes como un "paso importante" la hoja de ruta electoral presentada por Haití, con la previsión de celebrar elecciones presidenciales y legislativas el próximo 13 de diciembre.

"Saludo la publicación del calendario electoral por parte del Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití, con la primera vuelta programada para el 13 de diciembre de 2026 y una posible segunda vuelta el 21 de febrero de 2027", señaló Ramdin en un mensaje en redes sociales.

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Destacó la pertinencia del cronograma electoral y apuntó que este paso va en la dirección de "la restauración de la gobernanza democrática y constitucional".

Asimismo, el diplomático sostuvo que "la OEA está lista para apoyar un proceso electoral creíble, inclusivo, transparente y seguro, liderado por los haitianos".

A principios de 2024, una oleada de violencia sacudió Haití, lo que llevó al entonces primer ministro, Ariel Henry, a presentar su dimisión. Entre críticas y tras varios años de inestabilidad, había ascendido al puesto en 2021, tras la muerte del presidente Jovenel Moise en su residencia oficial a manos de un grupo de sujetos armados.

Condiciones de seguridad

Las autoridades electorales de Haití anunciaron el lunes elecciones presidenciales y legislativas en diciembre, las primeras en 10 años. Sin embargo, advirtieron que el calendario "depende del establecimiento de un ambiente de seguridad aceptable y de la disponibilidad de los recursos financieros necesarios".

Poderosas pandillas controlan grandes porciones de la nación insular, incluida la mayoría de la capital, Puerto Príncipe. La situación genera dudas sobre la habilidad de garantizar las condiciones de seguridad necesarias antes de diciembre.

Cerca de 1.5 millones de personas están desplazadas en el país, que tiene unos 11 millones de habitantes. Más de cinco millones enfrentan inseguridad alimentaria severa, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas.

FUENTE: Con información de Europa Press/AFP

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