martes 19  de  mayo 2026
SALUD

OMS recomienda que el consumo de azúcares sea de menos del 10% de la ingesta energética

Los niños y las mujeres deben consumir, aproximadamente, 25 gramos al día de azúcares libres. El exceso de azúcar propicia obesidad y diabetes, recuerda la OMS

Imagen referencial.

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El consumo excesivo de azúcar es un factor que predispone para muchas enfermedades, como la obesidad, la diabetes y las afecciones dentales. Para controlar la ingesta de azúcar es importante conocer cuál es su requerimiento en la dieta diaria.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los azúcares libres representen menos del 10 % de la ingesta energética total. Esto corresponde a una persona con un peso corporal saludable que consume aproximadamente 2000 calorías al día.

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"Pero, idealmente menos del 5 % de la ingesta energética total para obtener beneficios adicionales para la salud", señalan.

La indicación es que los niños y las mujeres consuman, aproximadamente, 25 gramos por persona al día de azúcares libres en su dieta, equivalentes a 5 o 6 cucharaditas.

En las personas con diabetes, obesidad, hígado graso o sobrepeso, es fundamental evitar al máximo el consumo de azúcar. En este caso se puede sustituir por endulzantes, pero en cantidades pequeñas.

El azúcar es una de las formas simples de carbohidratos que contiene monosacáridos, entre ellos la la fructosa (que se encuentra en las frutas), la galactosa (que está los productos lácteos), y disacáridos (carbohidratos con dos azúcares), como la sacarosa (azúcar de mesa) y la lactosa (de los lácteos).

Aunque el azúcar proporciona energía inmediata, si no es usada, el cuerpo la transforma en glucógeno y, en grasa que almacena para cuando sea necesario. Por eso su vinculación con el sobrepeso y el desarrollo de enfermedades metabólicas, como diabetes, insulinorresistencia, hipertrigliceridemia, dislipidemia, y glicemia ayuno alterada.

Azúcar en alimentos

Hay que tener en cuenta que el azúcar no sólo está presente en la dieta en forma de polvo, la más conocida, o como parte de alimentos dulces. También se halla en alimentos naturales, como la fruta y la leche y en alimentos procesados, incluso en bebidas.

La OMS alerta que muchos alimentos procesados tienen azúcar oculta en sus fórmula. Esto ocurre, por ejemplo, con el ketchup: alrededor de 4 gramos en medida de una cuchara.

FUENTE: Con información de la OMS/National Geographic

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