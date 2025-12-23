Líder norcoreano inaugura un lujoso complejo turístico de montaña con jacuzzis y BBQ

Esta fotografía, tomada el 20 de diciembre de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) a través de KNS el 23 de diciembre de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (centro) y a su hija Ju Ae (a su izquierda) inspeccionando el Hotel Ikkal, recientemente terminado en el distrito turístico de Samjiyon, en la provincia de Ryanggang.

SEÚL.- El líder norcoreano Kim Jong Un inauguró un lujoso complejo turístico de montaña con "acogedores" espacios de ocio, restaurantes de barbacoa y jacuzzis, informó el martes la prensa estatal.

La agencia oficial de noticias KCNA afirmó que el nuevo resort de Samjiyon, en la montañosa zona norte norcoreana, servirá como un "atractivo complejo turístico de montaña y lugar de ocio para el pueblo".

Kim recorrió "las habitaciones de los hoteles, los acogedores espacios de ocio y las instalaciones comerciales y de restaurantes públicos", según ese medio.

Las imágenes difundidas mostraban a Kim con su hija, que según analistas se llama Ju-ae y es su probable sucesora, recorriendo los hoteles e, incluso, comprobando la firmeza de las camas.

Las presentó como "una clara prueba del ideal de constante crecimiento" del país y "del potencial de desarrollo" del Estado.

La prensa oficial afirmó que las nuevas instalaciones demostraban que el pueblo norcoreano era el "más digno" y que "no tenía nada que envidiar al resto del mundo".

Samjiyon tiene un fuerte simbolismo en la propaganda norcoreana, ya que se encuentra cerca del monte Paektu, la montaña más alta de la península, donde, según las versiones oficiales, nació el padre de Kim, Kim Jong Il.

Historiadores aseguran, sin embargo, que nació en la Unión Soviética.

FUENTE: Con información de AFP