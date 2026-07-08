Los líderes de OTAN instan a Irán a respetar libertad de navegación en estrecho de Ormuz

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre de la OTAN en Ankara.

ANKARA.- Los líderes de la OTAN instaron este miércoles a Irán a "respetar plenamente" la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y consideraron que ese país "no debe disponer nunca de armas nucleares".

Los mandatarios de la Alianza Atlántica se pronunciaron así en la declaración final de su cumbre en Ankara, donde horas antes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dado por terminado el alto el fuego con Teherán tras los últimos ataques cruzados entre ambas partes.

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También el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, subrayó esta postura común de la alianza respecto a Irán en una rueda de prensa momentos después de hacerse pública la declaración final.

"Está totalmente claro. Es una política de la OTAN y es el punto de vista de todos los 32 miembros, que Irán nunca debe alcanzar una capacidad nuclear. Obviamente, Irán está fuera del territorio de la OTAN, pero esto no significa que la OTAN nunca podría involucrarse. Si ayuda, la OTAN siempre está dispuesta a asumir cualquier papel", dijo Rutte.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había reiterado en varias comparecencias ante la prensa en estos dos últimos días de cumbre sus quejas de que los aliados europeos de la OTAN no hayan querido apoyar a Estados Unidos en la guerra contra Irán.

"Estoy descontento con la OTAN porque no nos han ayudado con el Estado que es el patrocinador número uno del terrorismo en el mundo, que es Irán. No nos quieren ayudar. No necesitamos ayuda, pero hice la prueba. Quería ver si iban a estar o no, y la respuesta es que no. Hablé con Francia, hablé con Reino Unijdo, hablé con Italia... No hablé con España. España es una causa perdida", dijo Trump en su primera rueda de prensa de hoy.

70.000 millones de euros a Ucrania

Los líderes de la OTAN se han comprometido a destinar a Ucrania 70.000 millones de euros en equipamiento militar, asistencia y formación para Ucrania para el año 2026, y a destinar el mismo importe en 2027, según han anunciado en una declaración conjunta publicada al término de la cumbre de la Alianza.

"Para 2026, los aliados se comprometen a aportar 70.000 millones de euros en equipamiento militar, asistencia y formación para Ucrania, y afirman sus compromisos soberanos de mantener al menos niveles equivalentes en 2027", se lee en el comunicado aprobado por consenso de los 32 Estados miembro.

De este fondo, se incluyen los 30.000 millones de euros dispuestos a Kiev por la Unión Europea en su préstamo para gasto en defensa, a quien se agradece su contribución. Los otros 40.000 se alcanzarán con apoyo bilateral adicional a Ucrania, aunque no participará Estados Unidos.

"Ucrania contribuye a la seguridad transatlántica, y los aliados permanecen unidos en su apoyo inquebrantable a Ucrania y en la defensa de su libertad, soberanía e integridad territorial", han declarado los 32 jefes de Estado y de Gobierno.

Han constatado, además, que los aliados europeos y Canadá financian ahora la gran mayoría de la asistencia en materia de seguridad a Ucrania mediante mecanismos bilaterales y multilaterales, y esperan que este apoyo sea "equitativo, predecible y sostenible a largo plazo".

FUENTE: Con información de EFE/AFP/EUROPA PRESS