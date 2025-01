Los países con más dominio del inglés en la región

“El inglés está consolidado como la lengua de comunicación por defecto entre quienes no comparten un mismo idioma, pero eso no significa que los niveles de dominio del inglés estén aumentando en todo el mundo. De hecho, nuestros datos indican lo contrario. La adquisición de un idioma es una tarea que lleva una gran inversión de tiempo. Se puede dejar de lado fácilmente cuando surgen otros retos”, dice EF Education First de 2024 en su ranking.

El nivel mundial de dominio del inglés descendió por cuarto año consecutivo: el 60% de los países del índice obtuvieron este año una puntuación inferior a la del año pasado. Aunque casi todos estos cambios en las puntuaciones nacionales son pequeños, la tendencia a la baja parece indicar una disminución del interés por desarrollar el dominio del inglés en muchas partes del mundo.

El ranking de EF Education First de 2024, una empresa de educación internacional que ofrece cursos de idiomas en el extranjero, está basado en los resultados de pruebas realizadas a 2,1 millones de adultos en 116 países y regiones.

Latinoamérica

En el estudio más grande del mundo de países y regiones según el nivel de inglés, se señala que Latinoamérica se estabiliza tras años de aumento de la competencia, la media regional de Latinoamérica se mantuvo estable este año, con Brasil, El Salvador y Cuba perdiendo más de 10 puntos. México repuntó ligeramente tras varios años de descenso, mientras que Uruguay y Colombia continuaron con mejoras constantes.

POSICIONLATIN.jpg

En la región, Surinam, antigua Guayana Holandesa, ocupa el primer lugar, estando en la posición 27 del global y Argentina de segundo lugar en la posición 28 del total dentro de la clasificación de alta competencia o dominio alto.

Le sigue en la clasificación Honduras, que se encuentra en el tercer lugar, situado en la casilla 33 del estudio general. A continuación el resto de los países con un dominio moderado.

Uruguay (36)

Costa Rica (41)

Paraguay (45)

Bolivia (47)

Chile (47)

Cuba (52)

Perú (53)

El Salvador (55)

Venezuela (57)

Guatemala (58)

Nicaragua (59)

República Dominicana (60)

Los países de la región con bajo dominio del idioma inglés son: Panamá, 71; Colombia, 74; Brasil, 81; Ecuador, 82; México, 87. El estudio resalta que países como Brasil, El Salvador y Cuba van en descenso, al perder más de 10 puntos este año.

Mientras que Haití ocupa la posición 99 en el mundo y el último lugar en Latinoamérica, con un dominio del inglés “muy bajo”, en igual clasificación que Sudan, en el ranking global.

MAPAINGLES.jpg

Diferencias entre géneros

En comparación con 2023, el nivel de inglés de las mujeres se mantuvo estable, mientras que el de los hombres disminuyó, lo que ha reducido la brecha de género. Sin embargo, en cuarenta países el nivel de inglés de los hombres es significativamente superior al de las mujeres (20 puntos o más), el mismo número de países que el año pasado.

Como en años anteriores, la brecha de género es mayor en el grupo más joven (14 puntos) y se reduce progresivamente a medida que envejece este segmento hasta llegar a solo tres puntos en los adultos mayores de 40 años, revela el estudio.

Para conocer más del estudio entre al siguiente link.

FUENTE: Ranking de EF Education First de 2024