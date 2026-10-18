domingo 18  de  octubre 2026
CRISIS

Macron responsabiliza del caos en las protestas a "grupúsculos de extrema izquierda"

"El país necesita orden, calma y no una escalada", señaló el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en un discurso televisivo

Esta fotografía muestra un monitor de televisión que transmite al presidente de Francia, Emmanuel Macron, pronunciando un discurso desde el Palacio del Elíseo, el día después de que se produjeran disturbios y saqueos en el marco de las protestas a nivel nacional contra el «alto costo de la vida», en París, el 18 de octubre de 2026.

Esta fotografía muestra un monitor de televisión que transmite al presidente de Francia, Emmanuel Macron, pronunciando un discurso desde el Palacio del Elíseo, el día después de que se produjeran disturbios y saqueos en el marco de las protestas a nivel nacional contra el «alto costo de la vida», en París, el 18 de octubre de 2026.

AFP
Por Elena Moreno

PARÍS.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó este domingo que "nada justifica" ni "excusa" los disturbios y saqueos registrados la víspera en plenas protestas contra el encarecimiento de la vida.

En su discurso televisivo, responsabilizó a “facciosos de grupúsculos de extrema izquierda, a los que se suman numerosos delincuentes”.

Lee además
El presidente Donald Trump ofrece declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.
EEUU

La Casa Blanca anuncia reuniones de Trump con Macron, Al Sisi y Modi, pero no Zelenski, en cumbre del G7
Así quedaron los vehículos quemados durante las protestas por el alto costo de vida, en la calle de París, foto tomada el 18 de octubre de 2026.
¿TERRORISMO?

Violentas protestas en Francia dejan un saldo de 2.400 detenidos, 1.000 policías heridos y destrucción

Insistió en que los autores de los destrozos y de los saqueos “pagarán” por sus actos.

"Nada lo justifica, nada lo explica, nada lo excusa", expresó.

"Todos sentimos esta noche rabia y vergüenza (...) Ver las calles de nuestras ciudades devastadas de este modo es insoportable", aseguró el mandatario. Prometió "ayudas rápidas" a los comerciantes afectados por los saqueos que continuaron este domingo.

El presidente centroderechista, que desde 2017 enfrentó varias oleadas de protestas sociales y disturbios urbanos, llamó a no "confundir" a los vándalos con las cientos de miles de personas que llevaron a las calles sus reivindicaciones "legítimas" en manifestaciones multitudinarias.

A seis meses de la elección presidencial, a la que Macron no puede presentarse, el caos registrado el sábado en las grandes ciudades de Francia puso bajo presión al gobierno, señalado de no haber anticipado el riesgo de desbordamientos.

Las autoridades describieron un caos "sin precedentes", que dejó casi 2.400 detenidos y unos 1.000 policías heridos.

Cientos de tiendas saqueadas, el ayuntamiento de Limoges incendiado y el de Marsella dañado, autos quemados, choques entre alborotadores y fuerzas de seguridad es el escenario que vive el país.

El presidente francés señaló que "el país necesita orden, calma y no una escalada" y "merece una buena elección presidencial". Pidió a las fuerzas políticas "condenar sin ambages" las violencias.

Crisis de confianza

La líder derechista Marine Le Pen, que lidera los sondeos de la presidencial, criticó un "poder macronista exhausto, agotado, desorientado", y aseguró que hay "una profunda crisis de confianza y de autoridad que hace pesar una amenaza sobre la democracia".

Su rival de izquierda radical Jean-Luc Mélenchon, a quien el gobierno y Le Pen acusan de alentar las protestas, instó a Macron a responder a las reivindicaciones de los manifestantes y a no "empeorar" la situación.

Las escenas del caos que vive Francia recorren al mundo y generan diversas reacciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en campaña por las elecciones legislativas de medio mandato en noviembre, vinculó la crisis con la inmigración y exhortó a Francia a endurecer sus normas migratorias.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, conocido por su guerra antipandillas, dijo que su país "superó en un año un problema cien veces más grave" y que Francia, que tiene más "medios", "podría lograrlo en una semana".

Nuevos disturbios

Cuando los franceses descubrieron el alcance de los destrozos y los empleados municipales todavía estaban limpiando las calles llenas de restos calcinados de las barricadas erigidas con basura, bicicletas y mobiliario urbano, nuevos disturbios estallaron en París.

Una nueva concentración no autorizada reunió a cientos de personas en la plaza de la República, en el centro de la ciudad. Las fuerzas de seguridad intentaban dispersarlas con gas lacrimógeno y granadas aturdidoras.

Ali, de 26 años, afirmó que circulan llamados en las redes sociales para acudir y "continuar con la movilización de ayer, para agotar a los policías".

La Federación de Comercio y Distribución señaló que, al menos, 1.500 comercios resultaron dañados en todo el territorio el sábado.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, anunció una comisión parlamentaria para investigar la violencia, así como la actuación de las fuerzas de seguridad, cuestionada por la oposición y varios alcaldes.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Trump afirma que Francia "está en llamas" y "destrozada" por la inmigración y pide cierre de fronteras

Francia registra un saldo de 272 detenidos y destrozos durante protestas contra el "costo de la vida"

Abucheo a Sánchez en celebración de la Hispanidad, medidor de cara a comicios

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

En la imagen, el diputado Jorge Arreaza con su hijo, Jorge Arreaza Chávez, nieto de Hugo Chávez.  Tras accidente vial, el 17 de octubre de 2026, el joven presentó laceraciones en el miembro inferior izquierdo
VENEZUELA

Accidente vial que involucra al nieto de Hugo Chávez deja un militar fallecido

Lech Walesa, confundador de Solidaridad, expresidente de Polonia y premio Nobel de la Paz .
EXCLUSIVA

Lech Walesa: "La democracia, como la conocemos, no sirve en estos tiempos"

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez prevé inversiones petroleras de casi $76.000 millones en cinco años

Sachi Statz, chef cofundadora de Tin Tin.
GASTRONOMÍA

Restaurante en la Pequeña Habana reconocido entre los mejores del país

El presidente Donald Trump, habla en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D. C.
EEUU

Trump afirma que Francia "está en llamas" y "destrozada" por la inmigración y pide cierre de fronteras

Te puede interesar

Eileen Higgins, alcaldesa de Miami.
ELECCIONES 2026

Votantes de Miami deciden por otro bono de $450 millones

Por Daniel Castropé
Lech Walesa, confundador de Solidaridad, expresidente de Polonia y premio Nobel de la Paz .
EXCLUSIVA

Lech Walesa: "La democracia, como la conocemos, no sirve en estos tiempos"

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, gestiona el desarrollo y actividad de las llamadas Cuentas Trump. Bessent habla en la Oficina Oval sobre esta gran medida junto al presidente Donald J. Trump
CASA BLANCA

Más de 70 millones de niños en EEUU ya tienen una "Cuenta Trump"

El presidente Donald Trump, habla en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D. C.
EEUU

Trump afirma que Francia "está en llamas" y "destrozada" por la inmigración y pide cierre de fronteras

El empresario de Florifa  Eddy Rojas, de 41 años, busca llegar al Congreso por el distrito 28.
NUEVO ROSTRO

Candidato independiente de Florida aspira al Congreso por el distrito 28