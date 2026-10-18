Macron responsabiliza del caos en las protestas a "grupúsculos de extrema izquierda"

Esta fotografía muestra un monitor de televisión que transmite al presidente de Francia, Emmanuel Macron, pronunciando un discurso desde el Palacio del Elíseo, el día después de que se produjeran disturbios y saqueos en el marco de las protestas a nivel nacional contra el «alto costo de la vida», en París, el 18 de octubre de 2026.

PARÍS.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó este domingo que "nada justifica" ni "excusa" los disturbios y saqueos registrados la víspera en plenas protestas contra el encarecimiento de la vida.

En su discurso televisivo, responsabilizó a “facciosos de grupúsculos de extrema izquierda, a los que se suman numerosos delincuentes”.

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Insistió en que los autores de los destrozos y de los saqueos “pagarán” por sus actos.

"Nada lo justifica, nada lo explica, nada lo excusa", expresó.

"Todos sentimos esta noche rabia y vergüenza (...) Ver las calles de nuestras ciudades devastadas de este modo es insoportable", aseguró el mandatario. Prometió "ayudas rápidas" a los comerciantes afectados por los saqueos que continuaron este domingo.

El presidente centroderechista, que desde 2017 enfrentó varias oleadas de protestas sociales y disturbios urbanos, llamó a no "confundir" a los vándalos con las cientos de miles de personas que llevaron a las calles sus reivindicaciones "legítimas" en manifestaciones multitudinarias.

A seis meses de la elección presidencial, a la que Macron no puede presentarse, el caos registrado el sábado en las grandes ciudades de Francia puso bajo presión al gobierno, señalado de no haber anticipado el riesgo de desbordamientos.

Las autoridades describieron un caos "sin precedentes", que dejó casi 2.400 detenidos y unos 1.000 policías heridos.

Cientos de tiendas saqueadas, el ayuntamiento de Limoges incendiado y el de Marsella dañado, autos quemados, choques entre alborotadores y fuerzas de seguridad es el escenario que vive el país.

El presidente francés señaló que "el país necesita orden, calma y no una escalada" y "merece una buena elección presidencial". Pidió a las fuerzas políticas "condenar sin ambages" las violencias.

Crisis de confianza

La líder derechista Marine Le Pen, que lidera los sondeos de la presidencial, criticó un "poder macronista exhausto, agotado, desorientado", y aseguró que hay "una profunda crisis de confianza y de autoridad que hace pesar una amenaza sobre la democracia".

Su rival de izquierda radical Jean-Luc Mélenchon, a quien el gobierno y Le Pen acusan de alentar las protestas, instó a Macron a responder a las reivindicaciones de los manifestantes y a no "empeorar" la situación.

Las escenas del caos que vive Francia recorren al mundo y generan diversas reacciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en campaña por las elecciones legislativas de medio mandato en noviembre, vinculó la crisis con la inmigración y exhortó a Francia a endurecer sus normas migratorias.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, conocido por su guerra antipandillas, dijo que su país "superó en un año un problema cien veces más grave" y que Francia, que tiene más "medios", "podría lograrlo en una semana".

Nuevos disturbios

Cuando los franceses descubrieron el alcance de los destrozos y los empleados municipales todavía estaban limpiando las calles llenas de restos calcinados de las barricadas erigidas con basura, bicicletas y mobiliario urbano, nuevos disturbios estallaron en París.

Una nueva concentración no autorizada reunió a cientos de personas en la plaza de la República, en el centro de la ciudad. Las fuerzas de seguridad intentaban dispersarlas con gas lacrimógeno y granadas aturdidoras.

Ali, de 26 años, afirmó que circulan llamados en las redes sociales para acudir y "continuar con la movilización de ayer, para agotar a los policías".

La Federación de Comercio y Distribución señaló que, al menos, 1.500 comercios resultaron dañados en todo el territorio el sábado.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, anunció una comisión parlamentaria para investigar la violencia, así como la actuación de las fuerzas de seguridad, cuestionada por la oposición y varios alcaldes.

FUENTE: Con información de AFP