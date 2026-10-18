Más de 70 millones de niños en EEUU ya tienen una "Cuenta Trump"

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, gestiona el desarrollo y actividad de las llamadas "Cuentas Trump". Bessent habla en la Oficina Oval sobre esta gran medida junto al presidente Donald J. Trump

Uno de los proyectos más esperanzadores para millones de niños en Estados Unidos y ejecutado durante el segundo mandato del presidente Donald J. Trump es el denominado “Cuentas Trump”.

La iniciativa es una herramienta revolucionaria diseñada para ayudar a todos los niños estadounidenses a generar ahorros y construir un futuro financiero sólido.

La Casa Blanca logró que más de 70 millones de niños fueran inscritos en las “Cuentas Trump”, un programa de finanzas e inversión -libres de impuestos- para menores de 18 años y con un número de seguro social activo.

De esa cifra, más de 60 millones de cuentas se crearon de forma automática hasta principios de octubre de este año y más de 8 millones se hicieron de forma adicional y voluntaria a través de padres o tutores, desde el lanzamiento de la legislación el 4 de julio de 2026.

Ahora, los padres o tutores de las cuentas automáticas deben activar la "Cuenta Trump" de su hijo a través de la aplicación “Trump Accounts App” y desbloquear los recursos reservados para él.

El reclamo de activación permite a los padres gestionarla, desbloquear aportaciones de familiares y amigos, y recibir la contribución inicial de 1.000 dólares destinada a los niños elegibles.

Trump festeja

El presidente Donald J. Trump celebró en fecha reciente en la Oficina Oval este hito histórico junto a beneficiarios, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el director ejecutivo del IRS Frank Bisignano, los filántropos Michael y Susan Dell, y Brad Gerstner, cuyas históricas contribuciones han ayudado a financiar millones de estas cuentas.

Entre los aportes iniciales también se incluyen los de empresas y bancos como JP Morgan Chase, Intel, Uber, BlackRock y Nvidia, entre muchas otras. La cooperación hará sumar decenas de miles de millones de dólares en depósitos para los niños.

De este programa -ideado y llevado a cabo por la administración actual- se encarga directamente el secretario del Tesoro Scott Bessent.

“Hoy celebramos nuestro siguiente paso histórico —porque eso realmente es— para garantizar que todos los niños estadounidenses tengan una oportunidad justa de alcanzar el Sueño Americano. Me complace anunciar que todos los menores elegibles en Estados Unidos han sido inscritos automáticamente en una “Cuenta Trump”, dijo el Presidente.

“El verano pasado firmé esta enorme y magnífica ley que trajo consigo los mayores recortes de impuestos en la historia de Estados Unidos; y en ella se incluían —aprobadas por los republicanos— las “Cuentas Trump”. Gracias a este programa, el gobierno de EEUU crea de forma automática una cuenta de inversión libre de impuestos para cada niño, diseñada para crecer a lo largo de su vida y ser utilizada en su propio beneficio una vez que cumplan los 18 años”, agregó el líder republicano.

Las nombradas "Cuentas Trump" invierten miles de millones de dólares para los niños estadounidenses.

Desde su lanzamiento el 4 de julio, se han depositado más de 4.500 millones de dólares en estas cuentas, incluyendo 1.300 millones en contribuciones iniciales de 1.000 dólares, más de 600 millones en aportaciones directas de familiares y amigos, y 2.600 millones en donaciones filantrópicas; y hay más en camino, de acuerdo con la Casa Blanca.

Se estima que el 80% de las cuentas pertenecen a familias con ingresos inferiores a 200.000 dólares anuales, lo que pone al alcance de millones de estadounidenses la oportunidad de generar ahorros y patrimonio a largo plazo.

El aporte conjunto

Una de las clave que hace muy interesante el programa es que está diseñado para que a través de la gestión del gobierno federal, padres, amigos, familiares y filántropos contribuyan de forma conjunta en el futuro financiero de las nuevas generaciones de estadounidenses.

Familias, empleadores y filántropos pueden ayudar a los niños a incrementar sus cuentas. Familiares y amigos pueden aportar hasta 5.000 dólares al año; los empleadores pueden contribuir hasta 2.500 dólares anuales (sujetos al límite global de 5.000 dólares de aportación anual), y los niños pueden optar a contribuciones filantrópicas que se depositan automáticamente en sus cuentas.

La cantidad de riqueza que generen finalmente las "Cuentas Trump" dependerá de los rendimientos de la inversión y de las contribuciones adicionales.

Hasta la fecha, más de 70 empresas se han comprometido a realizar aportaciones a las “Trump Accounts” de sus empleados.

Otro de los elementos que resaltan dentro de la iniciativa es que la seguridad y solidez financiera de los niños crece a la par de su desarrollo físico, lo que garantiza la tranquilidad de millones de padres y la base de una sociedad que impulsa la formación empresarial, la superación académica y profesional y una correcta dirección de los jóvenes.

Con el tiempo, los niños pueden ver cómo su saldo aumenta desde unos pocos miles de dólares en su infancia hasta una cifra estimada en cientos de miles de dólares, además de aprender habilidades financieras esenciales como el ahorro, la inversión, el crecimiento compuesto y la diversificación.

Histórico recorte de impuestos

Las “Cuentas Trump” son posibles gracias a la histórica legislación de recortes de impuestos para familias trabajadoras impulsada por el presidente Trump y los republicanos en el Capitolio.

Estas cuentas de inversión con ventajas fiscales —a las que se opusieron en Washington todos los demócratas entre otras cosas por ser una iniciativa llevada a la práctica por el presidente Trump— entregan a millones de niños en EEUU una gran ventaja inicial para construir patrimonio y asegurar su futuro financiero.

Bessent resalta que las "Trump Accounts" constituyen “el beneficio más importante para los jóvenes desde la Ley GI Bill” y la clave para “crear una sociedad de propietarios”.

La Ley GI Bill fue un programa que ayudó a millones de veteranos de la Segunda Guerra Mundial a pagar su educación y formación, así como a comprar viviendas.

Alrededor del 38% de los hogares estadounidenses no tiene vínculo alguno con el mercado bursátil y es por eso que este programa busca integrar a toda una generación en el crecimiento del capital y la innovación del país.

Acceso a mercados bursátiles

En una entrevista con Axios, Bessent consideró que estas cuentas podrían atraer a millones de nuevas familias a los mercados financieros y comparó la falta de acceso con un "desierto alimentario", al explicar que es poco probable que las familias que tienen dificultades para enfrentar un gasto imprevisto puedan abrir una cuenta de inversión y comiencen a invertir.

"Existían desiertos de servicios financieros", dijo Bessent. "Al sembrar esta iniciativa —al crear estas cuentas— abrimos el acceso, una enorme puerta para las familias estadounidenses".

El secretario del Tesoro argumenta que el programa transformará la filantropía en EEUU. "Creo que esto puede dar lugar a una nueva forma de filantropía", afirmó. "Si se quiere ayudar a los niños de Estados Unidos, esta es la vía directa para hacerlo".

Michael y Susan Dell se han comprometido a aportar más de 6.000 millones de dólares para cuentas destinadas a 25 millones de niños menores de 10 años residentes en determinados códigos postales. Por su parte, Ray y Barbara Dalio han prometido 75 millones de dólares para más de 300.000 niños en Connecticut, pero la lista es muy amplia y aumenta cada año.

Por otra parte, el secretario del Tesoro aclara que estas cuentas no sustituyen los beneficios de la Seguridad Social en EEUU, sino que funcionan como un complemento financiero hasta para cuando los beneficiarios alcancen la edad de su jubilación.

Los fondos de cada cuenta pueden utilizarse en la educación superior, el comienzo de un negocio, en el pago inicial para una vivienda o transferirse a una cuenta de retiro.

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FUENTE: Con información de AFP, EFE, Financial Times, Bloomberg News, The Epoch Times.