miércoles 15  de  octubre 2025
Diplomacia

Madre argentina agradece la liberación de sus dos hijos secuestrados por Hamás

Los hermanos argentinos, Ariel y David Cunio, fueron liberados en Gaza como parte del acuerdo de alto al fuego impulsado por el presidente Donald Trump

Los hermanos Cunio fueron capturados en el kibutz Nir Oz, junto con ocho integrantes de su familia, cuando terroristas incendiaron su vivienda para obligarlos a salir del refugio.

Cortesía Frente Latina
Soldados israelíes junto a un helicóptero que transporta a dos rehenes israelíes secuestrados por terroristas de Hamás en el ataque del 7 de octubre.

AFP
La gente vitorea y ondea banderas israelíes mientras un helicóptero militar que transporta al rehén israelí recién liberado Tal Shoham llega al Hospital Beilinson en el Centro Médico Rabin en Petah Tikva, en el centro de Israel, el 22 de febrero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - Silvia Cunio, madre de los dos hermanos argentinos Ariel y David Cunio, secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, expresó su emoción tras recibir la noticia de su liberación y agradeció el apoyo de Estados Unidos en el proceso de rescate.

Cunio expresó su inmensa alegría cuando logró comunicarse con sus hijos, recientemente liberados gracias a gestiones diplomáticas encabezadas por Estados Unidos.

La puesta en libertad de los capturados por Hamás, forma parte del plan humanitario impulsado por la Casa Blanca y respaldado por aliados de Israel en la región
Fin del conflicto

Familia Cunio celebra la liberación de los hermanos secuestrados por Hamás
Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Migración

EEUU anuncia nueva tarifa a pagar de 1.000 dólares los extranjeros beneficiarios del 'parole'

En declaraciones al portal Frente Latina, Silvia Cunio relató conmovida que “la felicidad me sale por los poros”. Recordó el momento del reencuentro virtual (llamada por WhatsApp) con sus hijos: “Fue grandioso, no se puede decir otra cosa. Verlos paraditos, hablando, escucharlos decir ‘mamá’… todavía no lo creo”, afirmó.

La madre contó que recibió una videollamada de un número desconocido y, por intuición, decidió responder. “Y ahí estaban, mis hijos, hablándome”, relató emocionada.

"Ataque terrorista"

Cunio agradeció el respaldo internacional, por hacer posible la liberación de sus hijos, y pidió que “todos los cuerpos de las víctimas del ataque perpetrado por Hamás regresen a Israel, sobre todo el del argentino”, en alusión a quienes perdieron la vida durante el ataque terrorista.

La puesta en libertad de los rehenes de Hamás forma parte del plan de paz impulsado por la Casa Blanca y respaldado por los aliados de Israel en la región. El presidente Donald Trump celebró la noticia calificándola como “una victoria de la diplomacia firme y del compromiso con la vida”.

El conflicto iniciado por el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 dejó 1.200 muertos y 251 secuestrados. De ellos, 47 seguían retenidos en Gaza y apenas 20 permanecían con vida. Con la liberación de los hermanos Cunio, Israel da por concluidas las gestiones de rescate de todos los sobrevivientes.

"Símbolo de sufrimiento"

Los hermanos Cunio fueron capturados en el kibutz Nir Oz, junto con ocho integrantes de su familia, cuando terroristas incendiaron su vivienda para obligarlos a salir del refugio. Su caso se convirtió en uno de los símbolos del sufrimiento civil israelí durante el ataque de Hamás.

En los últimos meses habían recuperado la libertad la esposa de David, Sharon Aloni Cunio, sus dos hijas gemelas de tres años, su hermana Danielle Aloni con su hija de cinco y la novia de Ariel, Arbel Yehoud.

FUENTE: Con información de Fuente Latina/DLA/AFP

