Marinellys Tremamunno, corresponsal de Diario Las Américas, galardonada en la primera edición del Premio Internacional de Periodismo Ético "Luci di Verità"

Roma.- La periodista venezolana y corresponsal de Diario Las Américas , Marinellys Tremamunno, ha sido honrada con uno de los reconocimientos más importantes del periodismo ético en Italia : el Premio Internacional de Periodismo Ético “Luci di Verità”, celebrado por primera vez el pasado 24 de febrero en la prestigiosa Sala Spadolini del Ministerio de la Cultura en Roma. Este galardón tiene como objetivo destacar a quienes practican un periodismo riguroso, responsable y comprometido con la verdad en tiempos marcados por la desinformación y la pérdida de confianza en los medios.

“A Marinellys Tremamunno, por su elevada profesionalidad y la capacidad de conjugar el rigor del periodismo con la innovación en la comunicación y el lenguaje audiovisual. Periodista profesional y experta en comunicación y producción audiovisual, se distingue por el enfoque competente y creativo con el que narra la realidad, haciendo que la información sea clara, eficaz y accesible para públicos diversos. A través de un uso consciente de las nuevas herramientas narrativas y una constante atención a la ética profesional, contribuye de manera significativa a la difusión de contenidos de calidad y al desarrollo de un periodismo moderno, responsable e inclusivo”, se lee en la motivación del premio.

La premiación fue promovida por la Asociación VerbumlandiArt APS, bajo la presidencia de Regina Resta y con Maria Pia Turiello al frente del Comité Científico. El Comité de Honor contó con reconocidas figuras del ámbito periodístico italiano, entre ellas el periodista Roberto Sciarrone, responsable de Comunicación de la Universidad Unitelma Sapienza, cuya trayectoria aporta peso institucional a esta iniciativa que nace con vocación internacional.

La primera edición del premio reunió a destacadas figuras del periodismo italiano e internacional, entre ellos reconocidos profesionales como Maria Rita Grieco, directora de RAI Italia; Giovan Battista Brunori, corresponsal de RAI en Jerusalén; David Parenzo, conductor de programas televisivos y radiofónicos; y el cardenal Fernando Filoni, entre otros nombres relevantes. La iniciativa busca iluminar el valor del periodismo que no renuncia a contar hechos complejos con honestidad y profundidad.

En este contexto, la distinción otorgada a Tremamunno cobra una doble significación: no solo es la única periodista venezolana e hispanoparlante reconocida en esta primera edición, sino que también simboliza el impacto de un compromiso profesional construido entre Italia y Latinoamérica. A través de su trabajo, ha logrado tejer un puente informativo entre realidades diversas, defendiendo la libertad de prensa como pilar fundamental de la democracia.

Al recibir el premio, Tremamunno expresó con profunda emoción la importancia personal de este reconocimiento luego de “casi 17 años fuera de Venezuela” y destacó que, pese a las dificultades propias de comenzar de nuevo en otro país, nunca dejó de dedicar parte de su tiempo y esfuerzo a explicar y denunciar la compleja realidad venezolana ante la opinión pública italiana. “Este premio significa que el mensaje ha llegado”, señaló, subrayando que informar con equilibrio sobre temas que suelen interpretarse desde prismas ideológicos no siempre resulta sencillo.

Además, dedicó este honor a sus colegas venezolanos: “dedico este premio a mis colegas, muchos de los cuales siguen luchando por contar la verdad en condiciones extremadamente difíciles”. Esta declaración subraya no sólo su compromiso profesional, sino también su profunda solidaridad con aquellos que enfrentan riesgos por ejercer su labor periodística. Oportuno evidenciar que en Venezuela fue fundadora y editora del periódico “Tras La Noticia”, el cual tuvo que cerrar en el 2009 luego de seis años de circulación debido a la censura.

Con este reconocimiento, Marinellys Tremamunno se convierte en una de las voces latinoamericanas destacadas en el ámbito del periodismo ético internacional, poniendo en alto la importancia de informar con integridad y humanidad. Este galardón, aunque pionero en Italia, ya se perfila como un faro para quienes consideran el periodismo ético no solo una profesión, sino un deber cívico.