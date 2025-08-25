lunes 25  de  agosto 2025
Más de 15,000 civiles ucranianos han muerto desde el inicio de la invasión rusa

La cifra incluye al menos 569 niños, según confirmaron esta semana funcionarios ucranianos a The Washington Post

Foto de ucranianos frente a un edificio bombardeado por los rusos en la region del Donetsk.

GENYA SAVILOV/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

KIEV.- Nuevos datos oficiales difundidos por Kiev revelan que la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania ha dejado más de 15,400 civiles muertos desde febrero de 2022.

La cifra incluye al menos 569 niños, según confirmaron esta semana funcionarios ucranianos a The Washington Post.

Además del devastador costo humano, la CIA advierte que el conflicto ha alterado gravemente la demografía del país: por cada nacimiento registrado el año pasado, se produjeron tres muertes, reflejo del impacto directo de la guerra sobre la población.

Desde el inicio de la invasión, Moscú ha dirigido ataques sistemáticos contra infraestructura civil, incluyendo más de 2,000 centros de salud, entre ellos al menos 80 hospitales maternos. Aunque la mayoría de las víctimas se concentran en el este del país, donde se libran los combates más intensos, casi 500 personas han muerto en Kiev, lejos del frente de batalla, según reseñó The New York Post.

Garantías de seguridad a Ucrania

Uno de los ataques más recientes ocurrió en Járkov el fin de semana pasado, cuando un misil ruso impactó un edificio residencial. En el lugar murieron dos hermanos de 15 y 1 año, junto a sus padres y su abuela.

“Esos niños que fueron asesinados, ¿cómo es posible si Putin dijo y se comprometió con Trump: ‘Sí, estoy listo para terminar la guerra’?”, declaró a The New York Post un alto funcionario ucraniano, en referencia a la cumbre del 15 de agosto en Alaska, donde el mandatario ruso aseguró estar dispuesto a negociar la paz.

Las nuevas cifras de víctimas se conocen justo cuando el Kremlin intensifica su ofensiva militar, con algunos de los ataques más grandes en un solo mes desde el inicio de la invasión.

Mientras tanto, Estados Unidos, Ucrania y países europeos evalúan posibles garantías de seguridad que podrían ofrecer a Kiev para impedir una nueva invasión rusa en caso de que se alcance un eventual acuerdo de paz.

FUENTE: Con información de The New York Post

