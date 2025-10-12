Fotografías confirman romance entre Katy Perry y Justin Trudeau

La cantante Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

MIAMI.- La relación entre Katy Perry y Justin Trudeau sigue generando conversación en las redes sociales. Luego de meses de especulaciones, el Daily Mail reveló fotografías exclusivas que muestran a la cantante estadounidense y al ex primer ministro de Canadá besándose en un yate en la costa de Santa Bárbara, California.

En las imágenes, la intérprete de 40 años lucía un traje de baño negro mientras la pareja se abrazaba en la cubierta superior, ajenos a los turistas que pasaban en un barco de avistamiento de ballenas, reportó el medio británico.

CELEBRIDADES Liam Gallagher de Oasis da la bienvenida a su primer nieto

EVENTO Miami celebra Día de los Muertos con carrera de relevos "Catrinas Run"

Los rumores sobre un posible romance iniciaron en julio, cuando ambos fueron captados en una cena íntima en el restaurante Le Violon de Montreal. Sin embargo, sus equipos se han negado a comentar al respecto.

Separaciones

Trudeau, quien fue primer ministro de Canadá durante una década hasta su renuncia a principios de este año, se separó de su esposa Sophie en agosto de 2023 tras 18 años de matrimonio.

Tienen dos hijos, Xavier, de 18 años, y Hadrien, de 11, y una hija, Ella-Grace, de 16.

Perry tiene una hija de cinco años, Daisy Dove Bloom, con la estrella de Piratas del Caribe, Orlando Bloom, de quien se separó oficialmente en junio.

"Orlando y Katy han estado cambiando su relación en los últimos meses para centrarse en la crianza compartida. Seguirán siendo vistos juntos como familia, ya que su prioridad compartida es, y siempre será, criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo", explicó el comunicado compartido por los representantes de ambas estrellas.

Estuvo casada con el comediante Russell Brand de 2010 a 2012.

A principios de este año, fuentes afirmaron que la pareja estaba explorando las primeras etapas de su romance.