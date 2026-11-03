Ministro de Transportes de España dimite bajo presión por el accidente de trenes que causó 69 muertos

Servicios de emergencia y miembros de la Guardia Civil trabajan en el lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que colisionaron dejando un saldo de 69 muertos.

MADRID — El ministro español de Transportes, Óscar Puente, anunció este martes su dimisión del cargo y su renuncia a ser candidato en las próximas elecciones generales, que se celebrarán el 29 de noviembre, tras el accidente ferroviario que la pasada semana causó 69 muertos.

Puente informó de esta renuncia en una comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, en la que aseguró que esta decisión la tomó en cuanto tuvo conocimiento del accidente ocurrido en Urda (Toledo, al sur de Madrid), en el que dos trenes de alta velocidad chocaron y causaron la muerte de 69 personas y un centenar de heridos.

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Asimismo, Puente afirmó que "no puede continuar en el cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy distintos que sean y tenga o no responsabilidad directa en ellos".

Cambio de opinión "repentino"

El ministro aseguró que había informado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de su decisión de dimitir minutos antes de anunciarlo al final de su comparecencia. De hecho, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado por la mañana, Puente mantuvo que no pensaba renunciar al cargo, pero horas más tarde hizo lo contrario.

También agradeció a Sánchez por su "confianza sin límite" y animó a "todos los progresistas de este país a ayudarle" en las elecciones generales del 29 de noviembre, porque, según él, "se lo merece".

El accidente ocurrió el pasado miércoles, cuando un AVE de Renfe que circulaba desde Madrid en sentido Sevilla (sur) embistió por detrás a un tren detenido de la compañía Iryo, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén. Ambos trenes llevaban en total a 544 pasajeros.

Una dimisión reclamada

Esta dimisión llega en un momento de gran tensión política en España y en medio de unas elecciones, ya que desde que ocurrió la colisión, el segundo siniestro de este tipo en lo que va de año después del de Adamuz (sur de España), que causó 46 muertes, la oposición al Gobierno de coalición izquierdista, encabezado por el socialista Sánchez, no dejó de reclamar la dimisión de Puente.

La portavoz del partido de derecha Vox en el Congreso, Pepa Millán, aseguró que su partido haría lo imposible para que Sánchez y Puente asumieran su responsabilidad "penal" en el accidente ferroviario.

Millán opinó que Sánchez es "el último responsable de todo el caos y del calvario constante en que ha convertido España en los últimos años" y, respecto a Puente, dijo que "no tenía que haber llegado al día de hoy como ministro" y que "no se puede tener más poca vergüenza y carecer de más humanidad".

El Partido Nacionalista Vasco también pidió hoy la dimisión de Puente para responder así ante la sociedad a la "crisis" provocada por los dos accidentes de este año y para "permitir la restauración de la confianza" en un servicio público.

El conservador Partido Popular (PP) también exigió la dimisión de Puente, que asumiera su responsabilidad política por el accidente, y le reprochó lo "bien que se le da explicar por qué muere gente en los trenes" y "qué mal" evitarlo.

"Todo lo que ha podido fallar ha fallado; es un fallo sistémico (...) es una causalidad, no una casualidad", dijo la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

Y la portavoz de la coalición izquierdista Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, reclamó esta misma mañana, "desde el respeto y la lealtad", que el ministro dimitiera por el accidente ferroviario tras dar todas las explicaciones y en el momento en que "lo vea oportuno".

Ayudas a las familias de las víctimas

Previamente, el ministro había informado de que el Ejecutivo español había aprobado una línea de ayudas de 30 millones de euros para indemnizar a las víctimas del accidente y a sus familiares, según anunció Puente tras el Consejo de Ministros de la mañana.

Entre otras medidas, se prevé reducir temporalmente el número de frecuencias de la línea Madrid-Sevilla (donde ocurrieron ambos accidentes), aunque manteniendo el número de plazas, y una revisión extraordinaria de los sistemas de seguridad por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

Además, el Gobierno español reforzará los centros de control, incrementará las plantillas e introducirá mejoras tecnológicas para aumentar el nivel de seguridad en la alta velocidad ferroviaria, todo después de dos tragedias que dejó más de un centenar de muertos.

FUENTE: Con información de EFE