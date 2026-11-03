Diez países de la OEA conforman un grupo para explorar una negociación política con Nicaragua

La pareja dictatorial de Nicaragua, Rosario Murillo (izq.) y el presidente Daniel Ortega (der.) en el desfile por el 46.º aniversario del Ejército Nacional en Managua, en foto publicada por el medio oficial El 19 Digital el 2 de septiembre de 2025 (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP)

WASHINGTON.- Diez países de la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre ellos Estados Unidos y Brasil, conformaron un grupo ministerial encargado de negociar con el régimen sandinista de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, según un documento del organismo conocido por la AFP este martes.

La iniciativa busca abrir un canal diplomático con Managua, en medio del aislamiento regional del régimen sandinista y de las denuncias por la persecución política, la exclusión de la oposición y las violaciones de derechos humanos.

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Los cancilleres de la OEA celebraron una reunión extraordinaria el pasado 2 de octubre en Washington para analizar posibles medidas frente a Nicaragua, cuyo régimen excluyó a la oposición de los procesos electorales mediante una reforma constitucional.

"Esquema autoritario"

El exguerrillero sandinista Daniel Ortega, quien permanece en el poder desde hace casi dos décadas de manera consecutiva, gobierna junto con su esposa Rosario Murillo, en un sistema caracterizado por el control político y la represión de las voces disidentes.

La consolidación de ese esquema autoritario se intensificó después de las protestas de 2018, cuya represión estatal dejó más de 300 muertos, según cifras de Naciones Unidas.

Tras la reunión, la OEA delegó en un grupo de diez países la responsabilidad de explorar una negociación con el régimen nicaragüense.

"Corresponderá al Grupo Ministerial iniciar sus labores, determinar sus propios métodos de trabajo y desarrollar las funciones que le fueron encomendadas de conformidad con los plazos y términos establecidos", señaló la organización en el documento.

Aunque Nicaragua formalizó su retiro de la OEA en noviembre de 2023, los países del organismo consideran que el régimen sigue obligado a respetar los principios de la Carta Democrática Interamericana y las normas internacionales de protección de los derechos humanos.

Régimen en silencio

Los gobiernos de los 32 países activos del bloque acordaron establecer este mecanismo diplomático para explorar un diálogo con Managua, que hasta el momento no ha respondido públicamente a la iniciativa.

Después de 30 días de conversaciones diplomáticas, los países que integran el grupo son Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Estados Unidos, Paraguay y Perú.

El grupo ministerial tiene previsto presentar sus conclusiones en un plazo de 60 días.

La OEA carece de facultades para imponer sanciones directamente a los países miembros, pero puede emitir recomendaciones que posteriormente cada gobierno decide aplicar de acuerdo con sus propias políticas e intereses.

Estados Unidos, que ya ha impuesto una serie de sanciones contra los gobernantes nicaragüenses y funcionarios de su régimen, tuvo un papel activo en la conformación de este frente diplomático para impulsar negociaciones con Managua.

El régimen sandinista lleva 31 años en el poder; 11 durante la primera dictadura (1979-1990), y 20 durante la segunda etapa dictatorial en la que Ortega busca instaurar una dinastía.

FUENTE: Con información de AFP