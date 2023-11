Netanyahu evalúa posible acuerdo con Hamás para liberar a rehenes

Netanyahu fue consultado en el programa "Meet the Press", de la cadena NBC, sobre la posibilidad de un acuerdo para liberar a las mujeres, los niños y ancianos rehenes de Hamás: "¿Existe la posibilidad de un acuerdo?", le preguntó la periodista. "Podría ser", respondió el gobernante, "pero cuanto menos me expreso sobre el tema, más aumento las posibilidades de que se materialice", añadió.

Presión militar

Según Netanyahu, las cosas estaban avanzando gracias a la presión militar israelí en el enclave palestino de la Franja de Gaza, controlado por Hamás.

Desde hace más de un mes inicio la guerra entre Israel y Hamás, tras un ataque sorpresa más de 1.500 terroristas de Hamás y de la Yihad Islámica, la otra milicia palestina que opera en Gaza, irrumpieron en localidades israelíes y perpetraron barbáricas matanzas y secuestros de civiles. Más de 1.400 israelíes y extranjeros fueron asesinados, horrendos crímenes que los mismos terroristas grabaron durante las masacres.

"No estábamos ni cerca de un acuerdo hasta que empezamos las operaciones terrestres", dijo Netanyahu. "Pero en el momento en que iniciamos las operaciones terrestres, las cosas empezaron a cambiar", alegó.

"Presionar a los dirigentes de Hamás es lo que puede producir un acuerdo, y si hay un acuerdo, hablaremos de él cuando lo haya, lo anunciaremos si se alcanza", añadió.

Además, Netanyahu aseguró que Israel ofreció entregar combustible al Hospital de Al Shifa de Ciudad de Gaza, que ha dejado de funcionar este mismo domingo tras agotarse el combustible que alimentaba sus generadores de electricidad de emergencia.

"Diplomacia y sensatez"

El dirigente israelí se referió durante el Consejo de Ministros semanal a las palabras del ministro israelí de Patrimonio, el conservador Amichai Eliyahu, quien planteó el lanzamiento de una bomba atómica sobre la Franja de Gaza como una de las opciones militares.

"Cada palabra tiene un significado cuando se trata de diplomacia. Si no sabes, no hables. Tenemos que ser sensatos", apuntó Netanyahu, según recoge el diario israelí 'The Times of Isarel' en su edición digital.

El ejército israelí calcula que unas 240 personas fueron tomadas como rehenes y trasladadas a la Franja de Gaza durante el ataque inicial de Hamás, el 7 de octubre.

Entre estos cautivos hay al menos 30 menores, incluidos niños de corta edad, según los medios de comunicación israelíes.

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press