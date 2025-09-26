viernes 26  de  septiembre 2025
Asamblea General

Netanyahu le habla a los rehenes desde la ONU: "Los traeremos de vuelta a casa"

Afirman que Israel logró transmitir el discurso de Netanyahu en los teléfonos celulares de Gaza

&nbsp;El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York el 26 de septiembre de 2025.&nbsp;

 El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York el 26 de septiembre de 2025. 

CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Embed


NUEVA YORK. - El primer ministro israelí se dirigió este viernes a los rehenes en manos de Hamás y les aseguró que su gobierno no descansará hasta traerlos de regreso, en un discurso en la ONU que, aseguró, fue retransmitido con altavoces en la Franja de Gaza.

Lee además
petro, el vocero de maduro en la onu
Análisis

Petro, el vocero de Maduro en la ONU
El presidente Mahmoud Abbas de la Autoridad Palestina se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) por video durante la 80ª sesión del evento anual, el 25 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Conflicto bélico

Presidente de la Autoridad Palestina rechaza cualquier papel de Hamás en el gobierno

"No descansaremos hasta traerlos de vuelta a casa" proclamó Benjamin Netanyahu en la Asamblea General de la ONU, en hebreo y luego en inglés.

"Gran parte del mundo no recuerda el 7 de octubre, pero nosotros sí lo recordamos", afirmó Netanyahu, que tras la salida de varias delegaciones y el aplauso de otras ha comparecido en el atril de la Asamblea General de Naciones Unidas con un código QR en la solapa de la chaqueta con enlaces para entender los motivos por los que lucha Israel y "por qué debe ganar".

El primer ministro recordó los nombres de los rehenes que siguen en la Franja de Gaza, incidiendo en que 20 de los 48 están aún con vida. A ellos se dirigió en hebreo, con la esperanza de que puedan escucharle gracias a los altavoces que el Ejército israelí instaló para difundir el mensaje en el enclave palestino y a la supuesta manipulación de los teléfonos móviles activos en la Franja.

"No descansaremos hasta traeros de vuelta a casa", prometió, para acto seguido reclamar a Hamás que libere "ya" a los rehenes. "Si lo hacéis, viviréis. De lo contrario, Israel os perseguirá", advirtió . En este sentido, afirmó que si Hamás accediese a las peticiones israelíes, "la guerra podría terminar ahora mismo".

Netanyahu recordó las operaciones lanzadas en el último año no sólo sobre Hamás en la Franja de Gaza, sino también contra Irán y contra grupos afines en la región, como pueden ser Hezbolá en Líbano --"¿Os acordáis de los buscas?", ha apuntado-- o los rebeldes hutíes en Yemen.

"Eliminamos una amenaza existencial para Israel y una amenaza mortal para el mundo civilizado", ha dicho, al celebrar los bombardeos sobre la industria atómica. En este punto, las "acciones decisivas" emprendidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que también colaboró en esta ola de ataques en territorio iraní.

Así, ha asegurado que muchos de los líderes que "condenan" sus acciones en público le dan las gracias en privado, ya que entienden que la lucha es compartida. Ha recordado por ejemplo que el canciller alemán, Friedrich Merz, reconoció en junio que Israel estaba "haciendo el trabajo sucio" en nombre de la comunidad internacional al bombardear Irán. Trump "lo entiende mejor que ningún otro líder", ha añadido, en relación a quien sigue siendo su principal defensor en la escena internacional.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Washington promete reformas importantes en el G20

Trump denuncia "triple sabotaje" en la Asamblea General de la ONU; el Servicio Secreto investiga

Los narcos siguen lavando con impunidad

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Hallan muertas a tres jóvenes que desaparecieron el fin de semana en Argentina.
NARCOTRÁFICO

Conmoción en Argentina: tortura y asesinato de tres mujeres fue transmitido en vivo en Instagram

El exdirector del FBI, James Comey.
EEUU

Exdirector del FBI James Comey inculpado de graves delitos: mentir al Congreso y obstrucción de justicia

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
REFORMA

Dariel Fernández propone alivio en impuestos a la propiedad para proteger a familias en Miami-Dade

El secretario de Estado, Marco Rubio, conversa con la prensa en Ciudad de México. Foto de archivo.
Política exterior

Washington promete reformas importantes en el G20

Miguel Uribe Londoño de visita en Diario Las Américas. 
COLOMBIA

Miguel Uribe Londoño: "Petro es el responsable político de la muerte de mi hijo"

Te puede interesar

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
REFORMA

Dariel Fernández propone alivio en impuestos a la propiedad para proteger a familias en Miami-Dade

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Miguel Uribe Londoño de visita en Diario Las Américas. 
COLOMBIA

Miguel Uribe Londoño: "Petro es el responsable político de la muerte de mi hijo"

Luis Almagro, frente a la OEA, participó como invitado en el VIII Diálogo Presidencial de IDEA.
JUSTICIA

Luis Almagro a la CPI: es muy importante que actúe ya contra el régimen de Maduro

Rescatistas ucranianos realizan labores de búsqueda y rescate en un edificio residencial gravemente dañado tras el ataque con misiles rusos en Kiev el 17 de junio de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. 
Guerra rusa

Ucrania alerta sobre nueva táctica rusa de asaltos en grupos pequeños en frente oriental

El exdirector del FBI, James Comey.
EEUU

Exdirector del FBI James Comey inculpado de graves delitos: mentir al Congreso y obstrucción de justicia