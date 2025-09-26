viernes 26  de  septiembre 2025
Luis Almagro a la CPI: es muy importante que actúe ya contra el régimen de Maduro

El exsecretario general de la OEA dijo que la Corte podría haber sentado ejemplo sobre crímenes de lesa humanidad y pidió más apoyo contra el Cartel de los Soles

Luis Almagro, frente a la OEA, participó como invitado en el VIII Diálogo Presidencial de IDEA.

Silvio Campos - DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.-El exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, lamentó el retraso de la Corte Penal Internacional (CPI) en decidir el caso Venezuela y la instó acelerar el proceso contra el régimen de Maduro: "Es muy importante que actúe ya", afirmó.

“Debería haberlo hecho antes y detener los crímenes de lesa humanidad en Venezuela que siguen sin solución de continuidad perpetrándose al presente como hemos visto ahora”, añadió en declaraciones a una televisora colombiana.

Almagro, quien estuvo al frente de la OEA durante 10 años (2015–2025), abordó el tema de la cruda y continua represión política por parte del régimen de Maduro, cuyas violaciones de derechos humanos desde 2014 han sido llevadas ante la CPI , y también la lentitud y falta de respuestas oportunas del organismo de justicia de La Haya.

CPI y el caso Venezuela

Durante su declaración, Almagro insistió el retraso de la CPI sobre las denuncias que investiga la Fiscalía ante esa instancia.

“El caso de Venezuela es un caso en el que la CPI podría haber sentado un ejemplo de manera universal actuando sobre crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo por parte de una dictadura en ejercicio de funciones”, aseguró.

Luego de mencionar que las primeras denuncias sobre crímenes de lesa humanidad se sitúan en 2014, luego de las protestas reprimidas violentamente, con más de una veinena de muertes y centenares de heridos, aseguró que “ es inadmisible que la CPI haya hecho esperar a las víctimas y sus familiares 11 años para que haya justicia”, subrayó.

Falta de apoyo contra el Cartel de los Soles

El exsecretario general de la OEA y excanciller de Uruguay, su país, también se refirió al Cartel de los Soles, organización de narcotráfico liderada por Maduro y catalogada terrorista global según EEUU.

“El caso del Cartel de los Soles, que está gestionado por el aparato dictatorial venezolano, es un esquema de justicia que va en paralelo”, y criticó la falta de respaldo de ´gobiernos de la región al despliegue militar de EEUU en el Caribe en defensa de la seguridad hemisférica.

“No se puede pedir impunidad para el jefe de un cartel, no se puede pedir que un jefe de un cartel no enfrente sus acusaciones y la justicia”, destacó.

FUENTE: Con información de NTN24

