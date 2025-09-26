viernes 26  de  septiembre 2025
Análisis

Petro, el vocero de Maduro en la ONU

El Departamento de Estado de Estados Unidos fue contundente, la relación con Colombia no se mide por el capricho de un mandatario de turno

Sofy Casas perdil autor DLA
Diario las Américas | Sofy Casas
Por Sofy Casas

El discurso de Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU fue un monumento a la mentira, a la victimización y a la complicidad con las dictaduras más oscuras de la región. No habló como presidente: de Colombia: habló como un vocero más de la narco-dictadura de Nicolás Maduro y del castrismo cubano.

Se atrevió a decir que su gobierno es el que más ha combatido el narcotráfico. Nada más alejado de la realidad. Los datos de Naciones Unidas son contundentes: Uribe entregó el país con cerca de 44 mil hectáreas de coca; Santos logró disparar los cultivos con el proceso de paz; Duque, con todas sus limitaciones, logró erradicaciones forzadas récord, con más de 130 mil hectáreas en 2020, aunque terminó su mandato con 230 mil. Y llega Petro, su primer año marca el récord histórico de 253 mil hectáreas, un aumento del 53 % en la producción potencial de cocaína y la erradicación reducida a migajas. No hay fumigación, no hay lucha, no hay estrategia. Hoy se calcula que en el país hay entre 300 mil y 320 mil hectáreas de coca.

Lee además
 El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York el 26 de septiembre de 2025. 
Asamblea General

Netanyahu le habla a los rehenes desde la ONU: "Los traeremos de vuelta a casa"
El presidente Mahmoud Abbas de la Autoridad Palestina se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) por video durante la 80ª sesión del evento anual, el 25 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Conflicto bélico

Presidente de la Autoridad Palestina rechaza cualquier papel de Hamás en el gobierno

En un acto de provocación calculada, con cinismo absoluto, Petro llegó a la ONU a exigir que se investigue penalmente a Donald Trump por supuestos ataques en el Caribe donde, según él, murieron jóvenes inocentes señalados como narcotraficantes. Lo dice el mismo que blanquea al ELN y guarda silencio frente a los crímenes de sus dictaduras amigas en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Es el colmo de la complicidad, quien protege terroristas en casa pretende dar lecciones de justicia en el exterior.

Lo más indignante fue escuchar cómo minimizó al Tren de Aragua, la banda criminal que aterroriza a medio continente, ya reconocida como terrorista por Estados Unidos. Petro los redujo a “delincuentes comunes”. Eso no es ignorancia: es complicidad. Coincide palabra por palabra con el discurso de Maduro, que quiere borrar toda evidencia de que su régimen ampara a estos grupos.

El cuadro es claro, un gobernante descertificado —Colombia no fue quien recibió ese revés por sus pésimos resultados en la lucha antidrogas, fue usted, señor Petro—. Aislado, hablando en un recinto vacío, mintiéndole a su país, agradeciendo a dictadores, atacando a democracias y blanqueando a organizaciones criminales. No representa a Colombia: representa los intereses de quienes viven del narcotráfico.

Ese es el verdadero saldo de su intervención en la ONU: un presidente sin credibilidad internacional, señalado por sus propios fracasos, que prefiere victimizarse y culpar a otros antes que asumir su responsabilidad. Un mandatario que agradece a Cuba y Venezuela como supuestos sembradores de paz, cuando en realidad son regímenes que roban elecciones, persiguen opositores, encarcelan periodistas, protegen a narcotraficantes y obligan al exilio a todo aquel que se atreve a contradecirlos.

En vez de levantar la voz contra las dictaduras, Petro las legitima. En vez de defender a Colombia, la entrega al aislamiento. Y en vez de enfrentar al narcotráfico, lo minimiza y lo legitima con discursos complacientes. Esa es la tragedia: en la ONU, Colombia no tuvo un presidente defendiendo su dignidad, tuvo un vocero de las mafias y de los tiranos que viven del narcotráfico.

El Departamento de Estado de Estados Unidos fue contundente, la relación con Colombia no se mide por el capricho de un mandatario de turno. Al señalar que “el presidente Petro no es igual al país que lidera”, Washington dejó en evidencia que las dudas sobre su liderazgo no empañan los más de dos siglos de cooperación bilateral. El mensaje es demoledor al decir que la alianza con Estados Unidos trasciende a Petro y lo deja aislado frente a un país que, pese a sus discursos y errores, mantiene intactos sus lazos históricos y estratégicos con la mayor potencia del mundo.

La pregunta clave es si Petro pretendía forzar una ruptura con Estados Unidos para revivir la vieja narrativa del enemigo exterior, victimizarse y preparar el terreno para una desestabilización que le permita aplazar las elecciones de 2026. El mensaje de Washington lo descarta con contundencia al afirmar que “el presidente Petro no es igual al país que lidera”. Además, deja claro que EE.UU. ya apuesta por un relevo político en Colombia, un recambio que se confirmará en mayo de 2026, cuando las urnas sepulten su experimento fallido y legitimen un nuevo gobierno alineado con intereses estratégicos internacionales para sacar a Colombia del hoyo oscuro en que la metieron.

Temas
Te puede interesar

Washington promete reformas importantes en el G20

Trump denuncia "triple sabotaje" en la Asamblea General de la ONU; el Servicio Secreto investiga

Los narcos siguen lavando con impunidad

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Hallan muertas a tres jóvenes que desaparecieron el fin de semana en Argentina.
NARCOTRÁFICO

Conmoción en Argentina: tortura y asesinato de tres mujeres fue transmitido en vivo en Instagram

El exdirector del FBI, James Comey.
EEUU

Exdirector del FBI James Comey inculpado de graves delitos: mentir al Congreso y obstrucción de justicia

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
REFORMA

Dariel Fernández propone alivio en impuestos a la propiedad para proteger a familias en Miami-Dade

El secretario de Estado, Marco Rubio, conversa con la prensa en Ciudad de México. Foto de archivo.
Política exterior

Washington promete reformas importantes en el G20

Miguel Uribe Londoño de visita en Diario Las Américas. 
COLOMBIA

Miguel Uribe Londoño: "Petro es el responsable político de la muerte de mi hijo"

Te puede interesar

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
REFORMA

Dariel Fernández propone alivio en impuestos a la propiedad para proteger a familias en Miami-Dade

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Miguel Uribe Londoño de visita en Diario Las Américas. 
COLOMBIA

Miguel Uribe Londoño: "Petro es el responsable político de la muerte de mi hijo"

Luis Almagro, frente a la OEA, participó como invitado en el VIII Diálogo Presidencial de IDEA.
JUSTICIA

Luis Almagro a la CPI: es muy importante que actúe ya contra el régimen de Maduro

Rescatistas ucranianos realizan labores de búsqueda y rescate en un edificio residencial gravemente dañado tras el ataque con misiles rusos en Kiev el 17 de junio de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. 
Guerra rusa

Ucrania alerta sobre nueva táctica rusa de asaltos en grupos pequeños en frente oriental

El exdirector del FBI, James Comey.
EEUU

Exdirector del FBI James Comey inculpado de graves delitos: mentir al Congreso y obstrucción de justicia