jueves 25  de  septiembre 2025
NARCOTRÁFICO

Conmoción en Argentina: tortura y asesinato de tres mujeres fue transmitido en vivo en Instagram

Los cuerpos de las jóvenes de 15 y 20 años fueron hallados enterrados en una vivienda del sur del conurbano de Buenos Aires, tras cinco días desaparecidas

Hallan muertas a tres jóvenes que desaparecieron el fin de semana en Argentina.

Hallan muertas a tres jóvenes que desaparecieron el fin de semana en Argentina.

Captura de pantalla / @EsTendenciaEnX
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES — El brutal asesinato de tres jóvenes mujeres, transmitido en vivo por redes sociales, sacudía este jueves, 25 de septiembre, a Argentina, con al menos 12 detenidos y una investigación que apunta a un castigo mafioso ligado al narcotráfico, según autoridades.

El miércoles fueron hallados los cuerpos de Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), enterrados en una vivienda del sur del conurbano de Buenos Aires, tras cinco días desaparecidas. El caso conmocionaba este jueves al país.

La investigación apunta a un crimen mafioso ligado al narcotráfico y a escenas de extrema violencia, mientras organizaciones feministas y de derechos humanos exigen justicia.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, explicó que las tres jóvenes subieron voluntariamente a una camioneta el viernes por la noche en el barrio La Tablada, a unos 20 km al sur de Buenos Aires, engañadas bajo la premisa de que irían a un evento.

Una "trampa"

"Estaban cayendo en una trampa organizada por una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas", afirmó.

Alonso confirmó la noche del miércoles cuatro detenciones iniciales luego de que las autoridades encontraran los cuerpos en una casa de Florencio Varela, en la periferia sur de la capital. Este jueves, medios locales reportaron que los detenidos sumaban 12.

Las víctimas fueron sometidas a una "sesión de asesinato y tortura (que) fue transmitida en redes sociales y que aparentemente habrían visto 45 personas que forman parte de una cuenta de Instagram", dijo el ministro.

Se trató de un hecho "de disciplinamiento para las chicas, pero también para distintos integrantes de esa organización" narcocriminal, según el funcionario.

De acuerdo con la pericia forense preliminar, las jóvenes fueron asesinadas el mismo viernes en que desaparecieron.

Durante la transmisión de las torturas, el jefe del grupo habría dicho: "Esto es lo que le pasa al que me roba droga", relató Alonso.

Uno de los detenidos confesó

Las jóvenes habían entablado vínculo con líderes de la organización criminal en Flores, un barrio de la ciudad de Buenos Aires que solían frecuentar.

El motivo exacto del ataque continúa bajo investigación. Cuando se le preguntó sobre la hipótesis de que habían robado droga, Alonso respondió: "Todo puede ser".

La transmisión por Instagram fue dirigida a un grupo cerrado y las autoridades lo descubrieron porque uno de los detenidos lo confesó.

El presunto jefe del grupo criminal, apodado "Pequeño J" o "Julito" y de unos 23 años, tiene pedido de captura, dijo Alonso.

El miércoles por la noche, varias decenas de personas se manifestaron en Flores y en La Tablada.

"El narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista", dijo el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en su cuenta de X.

Organizaciones políticas y sociales convocaron a una marcha el sábado en el centro de Buenos Aires con la consigna "no hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios. Ninguna vida es descartable".

FUENTE: Con información de AFP

