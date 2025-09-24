jueves 25  de  septiembre 2025
Trump denuncia "triple sabotaje" en la Asamblea General de la ONU; el Servicio Secreto investiga

"Esto no fue una coincidencia, fue un triple sabotaje en la ONU. Deberían avergonzarse", afirmó Trump

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump caminan hacia el Air Force One mientras se preparan para partir del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en la ciudad de Nueva York, el 23 de septiembre de 2025.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump exigió el miércoles que la ONU abra inmediatamente una "investigación" tras el "triple sabotaje" que aseguró haber sufrido al dirigirse a la Asamblea General anual del organismo.

Trump se quejó de una falla en la escalera mecánica a su llegada al edificio de las Naciones Unidas en Nueva York el martes, seguida de un problema con el teleprompter y con el sistema de sonido durante su discurso.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump describió la serie de incidentes como "maliciosos", exigió el arresto de los responsables y afirmó que el Servicio Secreto investiga lo ocurrido.

"Esto no fue una coincidencia, fue un triple sabotaje en la ONU. Deberían avergonzarse", afirmó Trump.

"Ayer (este martes) ocurrió una verdadera desgracia en Naciones Unidas. ¡No uno, ni dos, sino tres sucesos siniestros!", lamentó el inquilino de la Casa Blanca en una publicación en su red social, Truth Social, en donde afirmó que "esto no fue una coincidencia, fue un triple sabotaje en la ONU".

"Envío una copia de esta carta al secretario general (de la ONU, Antonio Guterres) y exijo una investigación inmediata. No me extraña que Naciones Unidas no haya podido cumplir con la función para la que fue creada", apuntó.

Al llegar el martes a la sede de la ONU, el presidente Trump y la primera dama, Melania Trump, subieron por una escalera mecánica, pero el aparato se detuvo bruscamente, obligándolos a seguir a pie. El incidente solo ocurrió con Trump.

La ONU no reaccionó de inmediato a la declaración de Trump, pero el martes insistió en que todo había sido "accidental" y atribuyó parte de la responsabilidad al personal de la Casa Blanca.

Servicio Secreto investiga

"Estamos revisando lo que dijo la ONU para corroborarlo", declaró el miércoles un funcionario del Servicio Secreto, responsable de la protección de altas figuras políticas estadounidenses, que habló bajo condición de anonimato.

Trump también lamentó que el teleprompter no hubiera funcionado durante los primeros 15 minutos de su discurso y que el sonido en el auditorio de la ONU estuviera apagado.

Trump dedicó gran parte del resto de su alocución a criticar duramente al organismo mundial, acusándolo de financiar la migración ilegal que estaba convirtiendo a los países occidentales en un "infierno" y de no apoyar sus esfuerzos de paz en Gaza y Ucrania.

Aunque Trump pareció bromear inicialmente sobre los incidentes, su tono se endureció el miércoles y dijo que la parada de la escalera mecánica podría haber sido un "verdadero desastre".

"Se detuvo de golpe. Se paró en seco. Es increíble que Melania y yo no nos cayéramos de bruces sobre los bordes afilados de esos escalones de acero", relató. "De no ser porque nos agarrábamos firmemente al pasamanos, habría sido un desastre", aseguró acerca de un hecho que califica de "sabotaje absoluto", reclamando la detención de sus responsables.

"Es increíble que Melania y yo no nos cayéramos de bruces sobre los bordes afilados de esos escalones de acero", afirmó.

El presidente estadounidense pidió que se guardaran las grabaciones de seguridad de la escalera mecánica.

Versiones contrarias de la ONU

"La buena noticia es que el discurso recibió excelentes críticas. Quizás apreciaron que muy pocas personas podrían haber hecho lo que yo hice", añadió. Durante el tiempo que duró su intervención, también el sonido de la sala habría sido problemático: "Los líderes mundiales, a menos que usaran los auriculares de los intérpretes, no podían oír nada", lamentó.

Con todo, Naciones Unidas ha presentado versiones contrarias a las alegaciones del presidente de Estados Unidos. Por una parte, el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, ha indicado en una nota de prensa que la escalera mecánica se habría detenido después de que un cámara de la delegación estadounidense pisara "sin darse cuenta" un mecanismo de seguridad en la parte superior tras adelantarse al matrimonio Trump para documentar su llegada.

"Respecto al teleprompter, no tenemos comentarios, ya que el teleprompter del presidente estadounidense es operado por la Casa Blanca", refirió Dujarric el martes.

Por otro lado, la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, aseguró tras la intervención de Trump que "los teleprómpter de Naciones Unidas funcionan perfectamente", sin que se sepa si la delegación llevó uno propio para el discurso de Trump, que comenzó apoyándose en notas escritas.

En su mensaje en X, la portavoz de la Casa Blanca publicó un extracto de un artículo del diario The Times, según el cual empleados de la ONU discutían en broma la posibilidad de bloquear escaleras mecánicas y ascensores durante la visita del presidente estadounidense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PressSec/status/1970572584962895888&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con informaciòn de AFP

