Conductores de vehículos esperan en un semáforo frente a una pancarta con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, del partido Likud, y miembros de la oposición, antes de las elecciones legislativas del país en Bnei Brak el 20 de octubre de 2026.

JERUSALÉN — El partido del líder israelí Benjamin Netanyahu y el de su rival Gadi Eisenkot, encargado de formar el próximo gobierno, concluyeron el domingo nuevas conversaciones sin lograr un acuerdo sobre una posible coalición, que requeriría importantes concesiones por ambas partes.

Tras casi cuatro horas de discusiones, los representantes del partido centrista Yashar de Eisenkot y de la formación de derecha Likud, de Netanyahu, finalizaron su reunión en Herzliya, cerca de Tel Aviv, una semana después de un primer encuentro.

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"Las posiciones de ambos partidos sobre una serie de cuestiones de fondo fueron presentadas y objeto de debates en profundidad", indicaron las dos formaciones en un escueto comunicado, que no dejó ver ningún signo de acercamiento y se limitó a anunciar la celebración de una nueva reunión, sin precisar cuándo.

Antiguo jefe del Estado Mayor del ejército, Eisenkot tiene hasta el 6 de diciembre —un plazo que puede prorrogarse 14 días— para formar gobierno, tras las legislativas de finales de octubre que no otorgaron la mayoría absoluta a ningún bloque.

Bloque sigue dividido

Con 48 escaños en la Knéset (Parlamento israelí), donde la mayoría absoluta requiere 61, su bloque sigue dividido sobre la estrategia a adoptar: aliarse con los partidos ultraortodoxos, acercarse a las formaciones árabes o formar un gobierno de unidad nacional con el Likud.

Esta última fórmula, defendida activamente por Netanyahu, podría basarse en una alternancia entre ambos dirigentes en el cargo de primer ministro, un mecanismo ya utilizado en Israel.

Sin embargo, esta perspectiva tropieza con la negativa de Eisenkot a gobernar bajo la dirección de Netanyahu, contra quien centró su campaña electoral.

El partido Yashar presentó el sábado las conversaciones como "un compromiso real con la formación del gobierno más amplio posible", precisando que Eisenkot había pedido a sus representantes que exploraran todas las opciones.

Según el medio de comunicación Walla, los temas tratados por los equipos negociadores incluyeron la reforma judicial, el reclutamiento militar de judíos ultraortodoxos y la creación de una comisión estatal de investigación para depurar responsabilidades sobre el ataque del 7 de octubre de 2023 llevado a cabo por el grupo terrorista islamista palestino Hamás y en el que murieron 1.200 personas y otras 250 fueron secuestradas.

La presión del plazo

El próximo 6 de diciembre concluye el primer plazo para la formación de gobierno en Israel, después de que el presidente del país, Isaac Herzog, encargara dicha tarea al líder de Yashar!, Gadi Eisenkot, que también encabeza el bloque anti-Netanyahu, conformado por otras dos formaciones de derecha sionista —Beyajad e Israel Beitenu—, así como el grupo izquierdista Los Demócratas.

Si Eisenkot no logra reunir los apoyos necesarios para alcanzar la mayoría de 61 diputados antes del 6 de diciembre, Herzog puede concederle una prórroga de hasta 14 días, lo que extendería el plazo para formar gobierno hasta el 20 de diciembre.

Eisenkot, antiguo jefe del Estado Mayor de Israel, necesita sustentarse en los 19 escaños de los árabes Raam y la Lista Conjunta, o en algunos partidos de la coalición de Netanyahu, cuyo desmantelamiento lleva meses calificando como "urgente".

Yair Golan, líder de Los Demócratas, sostuvo hoy en X que la formación de un gobierno en minoría con el apoyo de los partidos árabes es la única "alternativa realista" para reemplazar a Netanyahu.

"Prometimos reemplazar a Netanyahu lo antes posible. Es nuestro compromiso fundamental con la ciudadanía, y quien retrase su cumplimiento tendrá que dar explicaciones", escribió el izquierdista Golan como parte de una publicación más extensa.

FUENTE: Con información de EFE y AFP