La elección de Matan Kahana como nuevo presidente de la Knesset abrió un nuevo frente de confrontación política en Israel. El primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, acusó al bloque opositor de apoyarse en “partidarios del terrorismo” para hacerse con el control de la presidencia del Parlamento, luego de que las formaciones árabes Raam y la Lista Conjunta aportaran los votos necesarios para asegurar la victoria del candidato.

Netanyahu y su partido, el Likud, calificaron el resultado como una “desgracia eterna” y un “punto bajo en la historia” de la institución legislativa. La reacción del mandatario refleja la profundidad de la disputa con sus adversarios, que consiguieron una primera victoria política al desplazar al oficialismo de uno de los cargos estratégicos de la Knesset.

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“Esta noche se ha nombrado de forma unilateral a un presidente de la Knesset con los votos de partidarios del terrorismo. Es un punto bajo en la historia de la Knesset”, denunció Netanyahu en un comunicado difundido en sus redes sociales después de la votación celebrada el martes.

La acusación estuvo dirigida particularmente contra el bloque encabezado por Gadi Eisenkot, Naftali Bennett y Avigdor Lieberman, al que el primer ministro reprochó haber recurrido al respaldo de las formaciones árabes para imponerse al candidato del Likud, Ofir Katz.

“El pueblo de Israel se opone a entregar las llaves de la gobernabilidad del país a quienes muestran desprecio por el himno nacional”, afirmó Netanyahu, quien sostuvo que sus adversarios habían elegido “a partidarios del terrorismo por encima de la unidad nacional”.

La controversia se produce en un momento de reorganización de las fuerzas políticas israelíes, después de que la oposición consiguiera reunir los apoyos suficientes para modificar el equilibrio de poder en el Parlamento. Aunque la elección de Kahana no significa por sí misma la formación de un nuevo Gobierno, sí representa un revés para Netanyahu y le entrega a sus rivales una herramienta de influencia sobre la actividad legislativa.

Los votos árabes desatan la confrontación

Kahana, exministro de Servicios Religiosos y miembro del partido Yashar, encabezado por el exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, obtuvo 66 votos de los 120 escaños de la Knesset. Su rival, Ofir Katz, representante del Likud, consiguió 52 apoyos.

La diferencia fue posible gracias a la suma de los cuatro partidos sionistas de la oposición y los 19 diputados de las formaciones árabes Raam y la Lista Conjunta. Estos últimos respaldaron la candidatura de Kahana y resultaron determinantes para alcanzar la mayoría necesaria.

La votación, que requirió mayoría simple, se prolongó durante seis horas en medio de fuertes intercambios entre los bloques parlamentarios. El Likud había presentado a Katz como candidato alternativo pocas horas antes de la elección y cuestionó el procedimiento impulsado por Eisenkot, al que calificó de unilateral.

El respaldo árabe se convirtió en el centro de la disputa porque los dirigentes opositores habían prometido durante la campaña que no recurrirían a esos apoyos para conseguir posiciones de poder. Netanyahu utilizó esa contradicción para cuestionar la legitimidad política del acuerdo y presentar la elección como una ruptura de los compromisos asumidos ante los electores.

En sus declaraciones, el primer ministro también criticó que la designación del presidente de la Knesset y la del titular de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa se concretaran con los votos de diputados árabes. A su juicio, esa fórmula es incompatible con la unidad nacional y con la defensa del carácter sionista del Estado.

Sin embargo, el resultado dejó en evidencia la capacidad del bloque opositor para coordinar posiciones entre fuerzas con diferencias ideológicas y alcanzar acuerdos parlamentarios cuando comparten el objetivo de limitar la influencia del Likud.

Netanyahu insiste en un Gobierno de unidad

En medio de las críticas, Netanyahu volvió a defender la necesidad de constituir un Ejecutivo de unidad para responder a los desafíos de seguridad que enfrenta Israel. El mandatario en funciones sostuvo que las amenazas actuales son iguales o incluso mayores que las de otros períodos de la historia del país.

“Los resultados de estas elecciones no son los que yo quería, ni los que querían otros, pero el pueblo nos está diciendo que quiere que nos unamos”, afirmó ante los periodistas.

El primer ministro comparó la situación con otros momentos en los que dirigentes israelíes promovieron acuerdos políticos amplios para enfrentar riesgos nacionales. En ese sentido, insistió en que su propuesta no responde a una maniobra de comunicación, sino a la necesidad de preservar la seguridad del país.

No obstante, su llamado a la unidad tiene una condición política clara: busca una coalición respaldada por formaciones judías, incluidas las ultraortodoxas, pero sin incorporar a los partidos árabes. Precisamente, el respaldo de estas agrupaciones fue lo que permitió a la oposición imponerse en la elección parlamentaria.

La disputa revela así dos visiones enfrentadas sobre la construcción de mayorías en Israel. Mientras Netanyahu considera que el respaldo de los partidos árabes compromete la legitimidad de los acuerdos y la unidad nacional, sus adversarios aprovecharon esos votos para conseguir una posición institucional desde la cual influir en el funcionamiento de la Cámara.

Kahana promete alejar el Parlamento del extremismo

Tras su elección, Kahana prometió ejercer la presidencia en representación de todos los israelíes, sin distinción de “religión, raza o género”. En su primer discurso también planteó la necesidad de alejar a la Knesset del “extremismo, el odio y la división”.

El nuevo presidente del legislativo agradeció el respaldo recibido y destacó a Eisenkot, a quien describió como un hombre de integridad. También expresó su confianza en que el dirigente opositor trabajará para formar un Gobierno capaz de unir y mantener a salvo al país.

Kahana aprovechó su intervención para lanzar críticas a la gestión de la legislatura saliente, al afirmar que los ciudadanos habían tenido motivos para sentirse avergonzados por el comportamiento de sus representantes durante los últimos años.

Su llegada a la presidencia del Parlamento tiene un alcance que va más allá del carácter protocolario del cargo. Como titular de la Knesset, tendrá influencia sobre la organización de las sesiones, el calendario legislativo y los tiempos de discusión y votación de las iniciativas. Esa capacidad convierte la elección en una herramienta importante para el bloque opositor, que busca desmantelar parte del legado legislativo de Netanyahu antes de la formación del nuevo Gobierno.

La reacción de los adversarios del primer ministro también fue inmediata. El líder del partido opositor Los Demócratas escribió en la red social X: “Reemplazamos al presidente de la Knesset. Ahora reemplazaremos al gobierno. Empezamos a reparar”.

La frase resume la intención de una oposición que considera la victoria de Kahana como el primer paso de una estrategia más amplia para desplazar al Likud del poder.

La elección, por tanto, no solo modificó la conducción del Parlamento, sino que profundizó la confrontación entre Netanyahu y sus rivales. El primer ministro convirtió el respaldo de los diputados árabes en el principal argumento para cuestionar el acuerdo opositor, mientras que sus adversarios reivindicaron la mayoría obtenida como una oportunidad para cambiar la dirección política de Israel.

El episodio anticipa un período de tensión en la Knesset, donde las alianzas, los votos y el control de la agenda legislativa serán determinantes para definir el futuro del Gobierno. Por ahora, la oposición consiguió una victoria institucional, pero Netanyahu dejó claro que no piensa aceptar sin resistencia el nuevo equilibrio de fuerzas.