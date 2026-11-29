Los países de la OPEP deberán llegar a un acuerdo sobre si prolongan el ajuste a la producción.

VIENA — La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidió este domingo mantener sin cambios el nivel de su oferta oficial de petróleo en los próximos meses, mientras negocia un acuerdo para fijar nuevas cuotas de producción a más tardar el próximo 6 de junio de 2027.

"En vista de las condiciones actuales del mercado y la incertidumbre", los ministros del sector de los 21 países integrantes de la alianza acordaron "tomar una decisión sobre los niveles de producción requeridos" en la próxima reunión del plenario, convocada para el 6 de junio del año que viene, o antes, si las condiciones del mercado lo permiten", informó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado.

La decisión, adoptada en una teleconferencia, supone la extensión por varios meses del recorte del bombeo en 2 millones de barriles diarios (mbd) que rige desde noviembre de 2022, e iba a vencer el 31 de diciembre próximo.

La inflación

La alianza de 'petroestados' OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, advirtió de las presiones inflacionarias que se producen a raíz de las interrupciones en las rutas marítimas internacionales y los ataques a infraestructuras energéticas.

La advertencia la hicieron los siete países clave de la OPEP+ que este año incrementaron gradualmente su bombeo para revertir unos recortes voluntarios aplicados en 2023, tras mantener una teleconferencia previa al plenario.

En un comunicado emitido por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), este grupo de siete productores —Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán— expresa su "preocupación por los ataques a la infraestructura energética" y destaca que "restaurar los activos energéticos dañados a su plena capacidad es costoso y requiere mucho tiempo", expresan sin hacer referencia explícita a los ataques hutíes contra oleoductos e instalaciones petroleras saudíes.

"Recuperar la capacidad de procesamiento "es costoso y se tarda mucho tiempo", lo que afecta a la oferta global", señalan.

Estrecho de Ormuz

La nota alude así a las agresiones que sufren los socios del Golfo Pérsico a raíz de las guerras en Irán y Yemen, las interrupciones del tránsito de buques petroleros por los estrechos de Ormuz y de Bab el Mandeb, así como los frecuentes ataques ucranianos contra instalaciones rusas.

Aunque los países del Golfo Pérsico han recuperado gran parte del bombeo perdido tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán lanzados a finales de febrero, en ninguno de estos conflictos se divisa aún una salida definitiva.

"La continua interrupción de los flujos de energía y el elevado coste del transporte marítimo y los seguros, que se mantienen en niveles sin precedentes de más de un tercio del valor de la materia prima, impiden el movimiento oportuno y eficiente del petróleo crudo y sus derivados, y ejercen presiones inflacionarias adicionales sobre la economía mundial", concluye la nota.

Los siete países aprovecharon para "destacar la importancia crítica de salvaguardar las rutas marítimas internacionales para garantizar el flujo ininterrumpido de energía", en referencia velada al bloqueo del estrecho de Ormuz vinculado al conflicto bélico abierto entre Irán y Estados Unidos.

Tanto los ataques como el bloqueo de rutas marítimas "afectan a la volatilidad del mercado y debilitan las medidas colectivas para apoyar la estabilidad del mercado" y provocan un aumento de los costes del transporte marítimo y los seguros, asegura la OPEP.

FUENTE: Con información de EFE y Europa Press