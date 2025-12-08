Orbán avisa a la UE que no acogerá a migrantes reubicados ni pagará compensación pese al acuerdo a 27

El primer ministro húngaro y presidente del partido FIDESZ, Viktor Orbán, se dirige a los simpatizantes en el polideportivo local de Kecskemét el 6 de diciembre de 2025, durante una reunión de los Círculos Cívicos Digitales.

BUDAPEST — El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, calificó de "inaceptable" el acuerdo alcanzado a 27 este lunes en Bruselas para el reparto de 21.000 reubicaciones de migrantes en el segundo semestre de 2026 para aliviar a los países bajo mayor presión, como es el caso de España; al tiempo que avisó que no aceptará ni reubicar ni pagar las compensaciones previstas para los socios que no quieran acoger a ninguno de los demandantes de asilo elegibles.

"Bruselas pretende obligar a Hungría a pagar aún más o acoger a migrantes. Esto es inaceptable", defendió Orbán en un mensaje difundido en redes sociales, con el que también dejó claro que considera que Budapest "ya gasta suficiente" en "proteger" la frontera exterior de la Unión Europea.

De este modo, el mandatario húngaro, que busca bloquear desde hace años cualquier acuerdo en política migratoria a nivel europeo, proclamó que "comienza la rebelión" frente al Pacto de Migración y Asilo pactado por la UE y cuya puesta en marcha deben completar todos los Estados miembros a más tardar en junio de 2026.

"No acogeremos a ningún migrante ni pagaremos por los migrantes de otros. Hungría no implementará las medidas del Pacto Migratorio", remarcó en su declaración.

"Solidaridad obligatoria"

Preguntado por estas declaraciones, el comisario de Interior, Magnus Brunner, advirtió en una rueda de prensa al término de la reunión de ministros de Interior que el Pacto de Migración y Asilo sobre el que se asientan estas normas es "vinculante" para todos los Estados miembros.

"La solidaridad es flexible, pero es obligatoria", afirmó Brunner, que recordó que los gobiernos pueden "elegir" el tipo de contribución con el que participan en este mecanismo llamado "solidaridad", bien acogiendo a parte de los migrantes reubicados, bien con una aportación financiera o con medidas alternativas.

El comisario también apuntó que durante los debates de este lunes a nivel de ministros, Hungría "al menos" estuvo de acuerdo con un "50%" de lo discutido, en referencia a la posición de los 27 sobre la reforma de la directiva de retorno por la que defienden crear centros de deportación en terceros países, siguiendo el modelo que Italia intentó con Albania.

Reparto de reubicación de migrantes

Orbán reaccionó de este modo a uno de los elementos pactados este lunes por los ministros de Interior de la UE en Bruselas, en donde acordaron relajar las reglas sobre países terceros seguros y condiciones de retorno para agilizar las expulsiones de solicitantes de asilo a los que se deniega la acogida, por ejemplo, al no ser ya obligatoria la "conexión" entre el migrante y el país al que es devuelto o al validar los acuerdos bilaterales para externalizar la acogida como intentó Italia con Albania.

En el marco de esas posiciones, que España rechaza pero no ha podido frenar, los 27 también han sellado un acuerdo para poner en marcha el próximo junio el mecanismo de solidaridad por el que se establecerán cuotas de reubicación de migrantes entre los Estados miembros desde aquellos que se encuentren bajo una mayor presión migratoria.

Este instrumento no echará a andar hasta que el Pacto migratorio esté plenamente en vigor --en principio el próximo junio-- y Bruselas ha identificado para el primer periodo que los países que podrán solicitar la solidaridad de sus socios sean España, Italia, Grecia y Chipre, al encontrarse estos cuatro países bajo una mayor presión migratoria.

El Ejecutivo comunitario puede proponer en cada ejercicio la reubicación de hasta 30.000 migrantes, con la opción de que los países más reticentes a recibir a parte de estas personas ofrezcan medidas compensatorias alternativas hasta un máximo de 600.000 millones de euros.

Sin embargo, el reparto que han acordado los gobiernos --con la abstención de España-- reduce este cupo a un total de 21.000 reubicaciones o medidas compensatorias de hasta 420.000 millones de euros. Este cupo se corresponde con 2026, pero abarcaría únicamente el segundo semestre dado que el Pacto no estará plenamente en vigor antes.

Aunque han trascendido las cifras globales, los números de cuántos países han aceptado acoger reubicados y cuántos han ofrecido pagar compensaciones o medidas alternativas permanece clasificado y no se conocerá hasta que sea formalmente adoptado y publicado, previsiblemente antes de que acabe este 2025.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press