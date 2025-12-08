Países de la UE endurecen normas migratorias, acuerdan sanciones por negarse a salir del territorio

BRUSELAS. - Los 27 países que conforman la Unión Europea (UE) adoptaron un paquete de normas migratorias que endurece la política sobre inmigrantes y establece la creación de “centros de retorno” o de deportaciones fuera del territorio europeo y otras duras sanciones contra los que se resistan a acatar la orden de abandonar el suelo continental.

También permitirán enviar a los inmigrantes a países que no sean sus naciones de origen pero que Europa considere seguros, se informó.

Las nuevas normas migratorias no entrarán en vigor hasta tanto sean ratificadas por el Parlamento Europeo en todas sus partes, no obstante su aprobación final se prevé para los primeros meses de 2026.

La nueva política coincide con la presentación por parte del comisario de Asuntos Interiores y Migración de la UE, Magnus Brunner, de la Estrategia de la UE contra las Drogas y el Plan de Acción contra el Tráfico de Drogas en la sede de la UE, el 4 de diciembre pasado.

Nuevas normas migratorias

A pesar de que la inmigración ha disminuido considerablemente desde la crisis registrada en 2015, los miembros de la UE acordaron, entre las normas, un nuevo sistema de reparto de solicitantes de asilo en el continente europeo.

Con ello se buscaría aliviar la carga de los países ubicados en las principales rutas migratorias, como Grecia e Italia.

En noviembre pasado, inmigrantes protestaron en Grecia, mientras que en Francia la policía los desalojó con sus campamentos establecidos bajo la línea ferroviaria aérea en la estación de metro de Stalingrado, según reportes noticiosos por esos días.

El plan que cuenta con el respaldo de los sectores más conservadores del Parlamento Europeo es cuestionado por militantes de izquierda y organizaciones que defienden a exiliados y sostienen que se trata de medidas que vulneran los derechos humanos.

En enero pasado, la organización Human Rights Watch señaló en su Informe Mundial 2025 que las políticas migratorias de la UE provocaron en 2024 un aumento de muertes en el mar, expulsiones ilegales en las fronteras y la devolución de solicitantes de asilo a países donde enfrentan graves abusos, se informó.

También en América, particularmente EEUU, los gobiernos han adoptado normas migratorias ante las olas de personas que huyen de sus países de origen por distintos motivos, lo cual reconfigura un panorama difícil para los inmigrantes.

FUENTE: Con información de AFP, hrw.org