lunes 8  de  diciembre 2025
REGULACIÓN

Países de la UE endurecen normas migratorias, acuerdan sanciones por negarse a salir del territorio

Miembros del bloque aprobaron un paquete legal que crea centros de deportaciones y el envío de migrantes sin documentos a otros países “seguros”, desde 2026

Más de 400 migrantes rescatados en el Mediterráneo

Más de 400 migrantes rescatados en el Mediterráneo

AP/Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRUSELAS.- Los 27 países que conforman la Unión Europea (UE) adoptaron un paquete de normas migratorias que endurece la política sobre inmigrantes y establece la creación de “centros de retorno” o de deportaciones fuera del territorio europeo y otras duras sanciones contra los que se resistan a acatar la orden de abandonar el suelo continental.

También permitirán enviar a los inmigrantes a países que no sean sus naciones de origen pero que Europa considere seguros, se informó.

Lee además
Migrantes asaltan una valla de alambre de púas mientras intentan cruzar la frontera terrestre con el enclave africano español de Ceuta, cerca de Fnideq, en el norte de Marruecos, el 15 de septiembre.
MEDIDA

Unión Europea abre una vía a los centros de retorno de migrantes no aceptados
Niños inmigrantes ecuatorianos esperan ser trasladados desde la frontera entre Estados Unidos y México el 7 de diciembre de 2023 en Lukeville.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump rescata a 62,000 niños migrantes víctimas de tráfico y abuso: "No los estaban buscando"

Las nuevas normas migratorias no entrarán en vigor hasta tanto sean ratificadas por el Parlamento Europeo en todas sus partes, no obstante su aprobación final se prevé para los primeros meses de 2026.

La nueva política coincide con la presentación por parte del comisario de Asuntos Interiores y Migración de la UE, Magnus Brunner, de la Estrategia de la UE contra las Drogas y el Plan de Acción contra el Tráfico de Drogas en la sede de la UE, el 4 de diciembre pasado.

Nuevas normas migratorias

A pesar de que la inmigración ha disminuido considerablemente desde la crisis registrada en 2015, los miembros de la UE acordaron, entre las normas, un nuevo sistema de reparto de solicitantes de asilo en el continente europeo.

Con ello se buscaría aliviar la carga de los países ubicados en las principales rutas migratorias, como Grecia e Italia.

En noviembre pasado, inmigrantes protestaron en Grecia, mientras que en Francia la policía los desalojó con sus campamentos establecidos bajo la línea ferroviaria aérea en la estación de metro de Stalingrado, según reportes noticiosos por esos días.

El plan que cuenta con el respaldo de los sectores más conservadores del Parlamento Europeo es cuestionado por militantes de izquierda y organizaciones que defienden a exiliados y sostienen que se trata de medidas que vulneran los derechos humanos.

En enero pasado, la organización Human Rights Watch señaló en su Informe Mundial 2025 que las políticas migratorias de la UE provocaron en 2024 un aumento de muertes en el mar, expulsiones ilegales en las fronteras y la devolución de solicitantes de asilo a países donde enfrentan graves abusos, se informó.

También en América, particularmente EEUU, los gobiernos han adoptado normas migratorias ante las olas de personas que huyen de sus países de origen por distintos motivos, lo cual reconfigura un panorama difícil para los inmigrantes.

FUENTE: Con información de AFP, hrw.org

Temas
Te puede interesar

Elon Musk llama a abolir la UE; Francia defiende sanción y le avisa que es "solo el principio"

La Unión Europea multa a la red social X

Detenida la exjefa diplomática de la UE Federica Mogherini por presunto fraude

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Niños inmigrantes ecuatorianos esperan ser trasladados desde la frontera entre Estados Unidos y México el 7 de diciembre de 2023 en Lukeville.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump rescata a 62,000 niños migrantes víctimas de tráfico y abuso: "No los estaban buscando"

Foto de referencia, la policía acordona la escena de un crimen durante la investigación.
SUCESO

Confirman la identidad de un matrimonio fallecido en un tiroteo al suroeste de Miami-Dade

Migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, visto desde Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, el 25 de abril de 2024.
INMIGRACIÓN

Asesores de Biden advirtieron que sus políticas podían generar "caos y crisis humanitaria" en la frontera

Precio de la gasolina desciende a 2.92 dólares esta semana en Florida. 
PRÓXIMO AJUSTE

Precio de la gasolina en Florida baja a $2.92, pero AAA advierte un inminente repunte

Imagen referencial.
ESTAFAS

Alerta en Broward: Falsos agentes exigen dinero electrónico a familiares de detenidos

Te puede interesar

Imagen referencial.
ESTAFAS

Alerta en Broward: Falsos agentes exigen dinero electrónico a familiares de detenidos

Por Daniel Castropé
La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.
NORUEGA

Primeros jefes de Estado y la familia de María Corina Machado llegan a Oslo a la entrega del Nobel

José Manuel Carvajal, reconocido popularmente como El Taiger.
JUICIO

Avanza proceso judicial contra acusado del homicidio del El Taiger

Migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, visto desde Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, el 25 de abril de 2024.
INMIGRACIÓN

Asesores de Biden advirtieron que sus políticas podían generar "caos y crisis humanitaria" en la frontera

Viñedos en California, un estado gobernado por el radicalismo de izquierda que ha destruido la agricultura y las empresas con sus nefastas políticas económicas.
RESPALDO/ AGRICULTURA

Trump anuncia paquete de ayuda de $12.000 millones para agricultores estadounidenses