Organismo de transición de Haití inicia proceso para destituir al primer ministro

PUERTO PRÍNCIPE.- El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití anunció este viernes 23 de enero que inició el proceso para destituir al primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, apenas dos semanas antes de que expire el mandato de este organismo, profundizando así la crisis política en el país caribeño.

"El Consejo ha decidido adoptar una resolución para destituir al primer ministro y nombrar a otro del mismo gobierno para garantizar la interinidad y ayudar al país a encontrar una mejor fórmula para gestionar el periodo de transición política tras la salida del CPT", señala un comunicado publicado en sus redes sociales tras una rueda de prensa de varios de sus miembros.

Asimismo, indicaron que la comunidad internacional no tiene la facultad de dictar las decisiones que deben tomarse en sus países: "Son los haitianos quienes deben tomar resoluciones para los haitianos a fin de facilitar la estabilidad en el país".

El asesor presidencial Leslie Voltaire lamentó que, "a pesar de todos los esfuerzos realizados por el CPT para apoyar la labor del Gobierno, las expectativas de la población no se han cumplido".

Por su parte, el asesor Edgard Leblanc Fils aseguró que "el nuevo jefe de Gobierno asumirá el cargo durante 30 días para facilitar la transición".

"Sin actores corruptos"

El anuncio del Consejo Presidencial de Transición de Haití llega después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respaldó a Alix Didier-Aimé.

Rubio subrayó que el CPT debe disolverse antes del 7 de febrero "sin que actores corruptos intenten interferir en el camino de Haití hacia un gobierno elegido (por el pueblo) para su propio beneficio".

A principios de 2024, una oleada de violencia sacudió Haití, lo que llevó al entonces primer ministro, Ariel Henry, a presentar su dimisión. Entre críticas y tras varios años de inestabilidad, había ascendido al puesto en 2021, tras la muerte del presidente Jovenel Moise en su residencia oficial a manos de un grupo de sujetos armados.

Desde entonces, un Consejo Presidencial de Transición gobierna con el objetivo de llevar a cabo la tarea de pacificación y crear un Consejo Electoral Provisional para organizar las primeras elecciones en una década. La presencia de un contingente internacional ha resultado, hasta la fecha, ineficaz para frenar la actividad de las pandillas.

FUENTE: Con información de Europa Press