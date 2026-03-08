domingo 8  de  marzo 2026
GUERRA

Macron pide al presidente iraní que reabra el estrecho de Ormuz

El presidente de Francia informó que también conversó con su par de EEUU, Donald Trump, ante los ataques de Irán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente francés, Emmanuel Macron, habló este domingo con los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Irán, Masud Pezeshkian, al que pidió el cese inmediato de los ataques a los países vecinos y que reabra el estrecho de Ormuz, una de las grandes vías de circulación del petróleo y del gas.

En un mensaje en su cuenta de X, Macron contó que a Pezeshkian le "subrayó la necesidad de que Irán cese inmediatamente sus ataques contra los países de la región".

"Irán debe igualmente garantizar la libertad de navegación y poner fin al cierre de hecho del estrecho de Ormuz", añadió.

Macrón aprovechó también para reiterarle su "gran preocupación" por los programas de armas nucleares y balísticas que ha desarrollado Irán, así como por "el conjunto de actividades de desestabilización en la región, que están en el origen de la crisis actual".

El presidente francés hizo hincapié en que "es más que necesaria una solución diplomática para responder a estos desafíos cruciales, poner fin a la escalada y preservar la paz".

El presidente francés, que viaja a Chipre para manifestar solidaridad a este país de la Unión Europea que también sufrió un ataque de drones procedentes del Líbano al comienzo de la guerra y para organizar con sus socios europeos un dispositivo de seguridad, también habló este domingo con el emir de Kuwait, uno de los países atacados en los últimos días por Irán.

Al emir Nawaf Al Ahmad Al Jaber Al Sabah le mostró su solidaridad y el apoyo de Francia, que se ha traducido con el despliegue de medios defensivos.

"Estamos unidos y determinados para trabajar y unir a nuestros socios en torno a la paz y a la desescalada en la región por la seguridad de todos", escribió Macron en otro mensaje en X.

