Ormuz como punto de confluencia: Aplicación operacional de la geometría de la escalada

En esta foto proporcionada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, se observa al crucero de misiles guiados por el USS Philippine Sea (CG 58) que transita por el estrecho de Ormuz.

Síntesis ejecutiva inicial: El Estrecho de Ormuz constituye el punto donde la geometría estratégica triangular entre Estados Unidos, Israel e Irán se convierte en realidad operacional. En ese espacio comprimido convergen disuasión, arquitectura naval, señalización política y vulnerabilidad energética global. La coexistencia de múltiples actores con doctrinas y cronogramas distintos reduce el margen de cálculo erróneo a niveles críticos. La escalada no es inevitable, pero la fricción sistémica aumenta a medida que la geometría estratégica se materializa en geografía estrecha.

Ormuz no es únicamente un cuello de botella energético. Es un nodo sistémico donde se intersectan:

La competencia entre potencias revisionistas y el orden liderado por Occidente.

La arquitectura de disuasión multidominio.

La estabilidad de los mercados energéticos globales.

La credibilidad estratégica de los actores involucrados.

En un entorno donde los mercados reaccionan antes de que los misiles impacten, la percepción de riesgo puede producir efectos estratégicos incluso sin enfrentamiento directo. Comprender Ormuz como punto de confluencia permite anticipar no solo escenarios militares, sino también consecuencias económicas y geopolíticas de segunda y tercera orden.

Este análisis constituye una extensión directa de nuestro estudio anterior, Geometría de la Escalada, donde modelamos la crisis entre Estados Unidos, Israel e Irán como una estructura triangular definida por tres polos interactuantes.

Si en aquel trabajo examinamos la arquitectura estratégica, operacional y multidominio de la confrontación, en este artículo descendemos al punto geográfico donde esa geometría adquiere forma concreta: el Estrecho de Ormuz.

Argumentamos que Ormuz no es simplemente un teatro regional. Es el nodo donde convergen la disuasión, la doctrina de represalia, la arquitectura naval, la señalización política y la vulnerabilidad energética global. En ese espacio comprimido, el riesgo de cálculo erróneo aumenta a medida que las potencias despliegan activos estratégicos y reducen el margen de ambigüedad.

La escalada no es inevitable. Sin embargo, cuando la geometría estratégica se convierte en geografía, el error deja de ser abstracto y pasa a tener consecuencias sistémicas.

I. De la geometría a la confluencia

En nuestro análisis previo, sostuvimos que la actual crisis en Medio Oriente no puede comprenderse como una confrontación bilateral. La escalada responde a una geometría triangular compuesta por tres polos con cronogramas, doctrinas y objetivos distintos.

El Estrecho de Ormuz es el punto en el que esa geometría se materializa.

Esa angosta arteria por la que circula casi una quinta parte del consumo mundial de petróleo vuelve a situarse en el epicentro de la sismicidad geopolítica. El reciente despliegue de activos estratégicos estadounidenses hacia la región, sumado a la creciente presencia naval rusa en maniobras conjuntas con Irán, no es un ejercicio rutinario de disuasión. Es la cristalización de un punto de confluencia en el que intereses globales se superponen bajo condiciones de alta fricción.

Ormuz ya no es únicamente un paso marítimo. Es un tablero en el que convergen el poder militar, la energía y la legitimidad estratégica.

II. El riesgo del cálculo erróneo

La presencia simultánea de grupos de ataque estadounidenses, unidades rusas y capacidades iraníes de negación de área introduce una variable que nuestro trabajo anterior identificó como crítica: el cálculo erróneo.

Robert Jervis explicó que los conflictos pueden surgir no por intención deliberada, sino por mala interpretación de señales, de capacidades o de intenciones. En Ormuz, donde la proximidad física entre plataformas navales es extrema y los tiempos de reacción se comprimen, una maniobra defensiva puede percibirse como ofensiva.

El despliegue estadounidense incluye al menos dos grupos de batalla de portaaviones, con escuadrones de quinta generación y aeronaves de ataque operando desde bases regionales. El mensaje es inequívoco: la libertad de navegación y la estabilidad aliada no son negociables.

La llegada de buques rusos, encabezados por la corbeta Stoiky, al puerto iraní de Bandar Abbas añade una capa de complejidad sistémica. Cualquier incidente en este espacio ya no sería una disputa regional aislada, sino un choque con implicaciones globales.

La señalización militar avanza más rápido que la distensión diplomática. Ese desbalance incrementa la fricción.

III. Los polos aplicados a Ormuz

Estados Unidos

Para Washington, el objetivo principal es neutralizar la capacidad de desestabilización regional iraní y restringir su margen estratégico. En caso de conflicto, buscaría degradar rápidamente las capacidades de negación de áreas iraníes para evitar un desgaste prolongado.

Además, existe un componente más amplio. Influir indirectamente en los flujos energéticos hacia Asia, en particular hacia China, constituye una variable estructural de la arquitectura estratégica estadounidense. Una victoria implicaría consolidar un sistema regional que limite la influencia revisionista de Moscú y de Pekín.

Estados Unidos busca un ajuste coercitivo, no la ocupación.

Israel

Para Tel Aviv, Ormuz es un frente secundario con implicaciones primarias. Para Israel, el centro de gravedad iraní radica en la neutralización definitiva de la capacidad nuclear iraní.

Israel no persigue ocupación territorial. Su lógica responde a lo que podría describirse como una victoria por amputación. Interrumpir los suministros que sostienen a Hezbollah, Hamás y la Yihad Islámica, obligando a Irán a retraerse a sus fronteras.

El cronograma estratégico israelí no necesariamente coincide con el estadounidense. Esa autonomía introduce imprevisibilidad en la secuencia de escalada.

Irán

Teherán entiende que no necesita de una superioridad convencional. Su objetivo es la supervivencia del régimen mediante la imposición de costos.

Mediante minas navales, enjambres de lanchas rápidas, misiles balísticos y drones, puede elevar el costo del conflicto hasta hacerlo políticamente insostenible. Si no puede exportar su petróleo, intentará demostrar que nadie lo hará sin pagar un precio.

Sin embargo, esa estrategia presenta vulnerabilidades. Afectar el flujo energético perjudica también a China, uno de sus principales socios. Internamente, el régimen enfrenta crecientes expresiones de descontento que reducen su margen temporal.

Rusia

Moscú observa en Oriente Medio una oportunidad estratégica. Un conflicto en Ormuz elevaría los precios de la energía y obligaría a Occidente a distribuir recursos entre teatros.

Su despliegue naval, bajo la narrativa de ejercicios combinados, sugiere la intención de ampliar el perímetro de riesgo sin asumir el liderazgo directo del enfrentamiento. Rusia busca influencia indirecta, no una escalada frontal.

China

China adopta un enfoque más cauteloso. Como el mayor importador de petróleo de la región, un cierre del estrecho sería perjudicial para su economía.

Sin embargo, podría intentar posicionarse como mediador responsable mientras acelera el aseguramiento de rutas alternativas, como el Corredor Económico China-Pakistán. Su estrategia consiste en sustituir la influencia militar occidental por la diplomacia infraestructural.

IV. Ormuz como nodo sistémico

La convergencia de estos objetivos reduce el margen de error a una franja peligrosamente estrecha.

El Estrecho de Ormuz transporta aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de petróleo y un volumen sustancial del comercio global de gas natural licuado. No es necesario un cierre total para alterar mercados. La percepción del riesgo puede incrementar las primas de seguro y modificar las rutas antes de que ocurra una interrupción física.

Los mercados energéticos son sistemas no lineales. La reacción precede al impacto.

En este contexto, la historia demuestra que las rupturas sistémicas suelen originarse cuando actores perciben que el costo político de retroceder supera el riesgo de avanzar.

V. Conclusión: Cuando la geometría se convierte en geografía

La crisis actual no es simplemente Estados Unidos frente a Irán. Es la interacción simultánea de tres polos, ahora comprimidos en un espacio marítimo estrecho.

Estados Unidos busca un apalancamiento coercitivo sin guerra abierta. Irán busca credibilidad disuasiva sin una derrota existencial.

Israel busca eliminar una amenaza percibida antes de que el tiempo juegue en su contra. Rusia y China amplían el perímetro estratégico sin involucramiento directo.

En Ormuz, la proximidad física intensifica la ambigüedad estratégica. La disuasión se apoya en la arquitectura naval y multidominio, y la economía global observa cada movimiento.

La escalada no es una fatalidad. Pero cuando la geometría estratégica se convierte en geografía comprimida, la disciplina decisional se convierte en el factor determinante. El margen de cálculo erróneo se reduce a medida que más actores afirman su capacidad de acción.

Ormuz no es solo un estrecho. Es el punto en el que la teoría de la escalada encuentra su prueba material.

Tres puntos clave

La geometría estratégica se ha comprimido en geografía concreta.

Ormuz representa la materialización operacional de la estructura triangular entre Estados Unidos, Israel e Irán. La proximidad física entre actores con doctrinas divergentes aumenta exponencialmente la fricción.

La disuasión es simultáneamente militar y económica.

No es necesario un cierre físico del estrecho para generar efectos estratégicos. La percepción de riesgo puede alterar mercados energéticos, primas de seguro y cadenas logísticas globales antes de que se produzca una interrupción cinética.

El riesgo principal no es la intención, sino la interpretación.

En un entorno de alta densidad operacional, el cálculo erróneo, producto de señales mal interpretadas o maniobras ambiguas, puede detonar dinámicas sistémicas que ningún actor buscaba inicialmente.

Contraalmirante (R) de la Armada de Chile, Leonardo Quijarro Santibáñez, miembro sénior, MSI²

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos conservador y no partidista que se especializa en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com